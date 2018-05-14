Общество |

Сегодня, 14 мая, после обеда на всей территории страны ожидается сильная жара - температура воздуха поднимется до +28 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии.

Также синоптики предупреждают о том, что при сухой и солнечной погоде, в восточных и центральных районах Латвии ожидается высокая пожароопасность.

Однако уже начиная со вторника до конца недели каждый день на территории страны местами будут идти дожди. Более сильные грозовые ливни ожидаются в четверг и пятницу, когда циклон достигнет Латвию.

Минимальная температура воздуха ночью составит +7..+15 градусов. Днем температура воздуха будет зависеть от количества облаков и направления ветра - она может колебаться от +12 до +27 градусов. Более теплая погода ожидается в начале недели на севере страны, а в четверг - на востоке Латвии.

Фото: pixabay.com