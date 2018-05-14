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В пятницу, 11 мая, в 21.00 в Госполицию поступил вызов от прохожих, которые сообщили, что на улице Звайгжню, в Риге, какие-то люди глумились над бараном. Об этом пишет Skaties.lv .

На место происшествия прибыли сотрудники Рижского Латгальского полицейского участка и Батальона по спецзаданиям. Полученная информация подтвердилась - у многоэтажного дома толпилась молодежь вокруг привязанного барана. Полицейские выяснили, что у одного из молодых людей был день рождения, а остальные подарили ему парнокопытное животное.

Приняв во внимание тот факт, что баран нуждается в особенных условиях содержания и, двор многоквартирного дома не является подходящим для этого местом, сотрудники батальона по спецзаданиям связались с Рижским зоопарком. После этого, полицейские поместили животное в микроавтобус и доставили его в зоологический сад.

В связи с произошедшим начато административное дело по статье 106-й - за нарушение условий содержания, использования и перевозки животных. За это административное нарушение полагается предупреждение или денежный штраф от семи до 350 евро, а юридическим персонам - от 15 до 700 евро.

Сейчас в полиции выясняют, где молодежь нашла барана и другие обстоятельства случившегося. Правоохранительные органы призывают жителей сообщить любую полезную для следственного процесса информацию, обратившись по телефонам 67086302 и 110. Сотрудники полиции также напоминают, что животные - не игрушки, и с ними надо обращаться ответственно.