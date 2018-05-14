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После 14 мая, со вторника, влияние антициклона в Латвии будет ослабевать, температура воздуха постепенно понизится, и местами пройдут дожди, а во второй половине недели – еще и с грозами, прогнозируют в Латвийском Центре окружающей среды, геологии и метрологии.

В середине недели погоду в Латвии будет определять широкая область низкого давления над Западной Европой, поэтому на большей части страны ожидаются небольшие дожди.

А четверг и пятница, по предварительным прогнозам, будут с дождями и грозами, при этом сохранится теплая погода.

Фото: pixabay.com