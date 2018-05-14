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Путь ABLV Bank к восстановлению репутации не означает возвращения клиентов в Латвию, считает присяжный адвокат Олав Церс.

Он отметил, что даже если осуществится сценарий самоликвидации и клиенты кредитного учреждения получат свои деньги, период длительного незнания и замороженные сделки лишат предпринимателей желания использовать Латвию для организации своих денежных потоков, пишет rus.db.lv.

По словам адвоката, к такому выводу он пришел после разговоров с предпринимателями.

"Им хватило. Те, кто получит от банка свои деньги, сюда не вернутся. Юридическим лицам деньги на счету нужны для выполнения обязательств, а не хранения, а платежи не выполнены. Нерезиденты снова разочаровались не только в одном кредитном учреждении, но в системе в целом. Они годами работали с этим банком, в этой стране, проводили аналогичные сделки, и все было в порядке. Теперь они узнают, что банк ликвидируется, возможно, именно из-за нерезидентских сделок, и придется ждать полгода или год, пока деньги удастся получить обратно", - сказал Церс.