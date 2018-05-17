Общество |

В Риге на этой неделе начнутся интенсивные уличные ремонтные работы, которые продлятся до окончания строительного сезона – середины октября.

Ремонтные работы уже начаты на прилегающих к стадиону "Даугава" улицах – Вагона, Ата и Аугшиела, а также на путепроводе улицы Аугуста Деглава. Чтобы обеспечить бесперебойное сообщение во время XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца, которые пройдут с 30 июня по 8 июля, в работе на объекте будут организованы технологические перерывы.

Уже 22 мая завершатся ремонтные работы на улице Луцавсалас, чтобы уже этим летом обеспечить удобный доступ к острову.

Ремонт мостов и новые переправы

Существенные ограничения движения в этом году ожидаются на Островном мосту, в начале года в эксплуатацию сдан мост через Биекенгравис, в этом году будут перестроены эстакады моста. Работы на Островном мосту будут начаты в конце мая – начале июня.

По окончанию XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца Департамент сообщения начнет перестройку Брасовского моста.

Также в этом году начнутся работы 1-й очереди по строительству новой переправы через железнодорожные пути маршрута "Рига-Скулте" с подключениями к проспекту Виестура и улицы Твайка, а также недостающего участка Восточной магистрали "Улица Иерикю – улица Виеталвас".

Обновление покрытия на магистральных улицах

В мае начинаются работы по обновлению дорожного полотна на ряде рижских магистральных улиц – на участке улицы Бривибас от улицы Бруниниеку до Воздушного моста, на бульваре Калпака от улицы Бривибас до улицы Кришьяна Валдемара, на улице Меркеля, на улице Краста от Островного моста до улицы Огрес.

Ремонт и строительство дорог в районах

Также планируется осуществить перестройку кругового перекрестка улиц Лубанас, Юглас и Аугуста Деглава, чтобы обеспечить удобное сообщение транспорта при открытии строящегося у въезда в город торгового центра IKEA (магазин откроется в августе).

Существенные работы будут проведены и в Пардаугаве: проведут перестройку бульвара Александра Грина (от улицы Бариню до улицы Даугавгривас). В свою очередь на Юрмалас гатве построят подключение из трех полос к проспекту Курземес около улицы Золитудес.

Автостоянки, светофоры, пешеходные переходы

Также департамент установит несколько новых светофоров, улучшит пропускную способность на некоторых перекрестках, сделает удобным движение пешеходов, проложив несколько пешеходных переходов.

Завершились работы по строительству трех автопарковок в рижских микрорайонах – на улице Рушону, улице Валдекю и улице Эбелмуйжас. В июне будут построены автостоянки на проспекте Курземес, улице Ростокас, улице Академика Мстислава Келдыша.

Велодорожки

Будет усовершенствована велоинфраструктура. В этом году планируется построить велодорожку на улице Тургенева, а также проложить две новые велодорожки по маршрутам – «Иманта-Даугавгрива», «Центр-Зиепниеккалнс».