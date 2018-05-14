На Адажской военной базе за 10 млн евро построят казарму (46)
Общество | 14 мая 2018 года, 18:15
На Адажской военной базе стройпредприятие Abora за 10,235 млн евро построит здание казармы для размещения в срочном порядке военных сил союзников Латвии.
Конкурсная комиссия признала победившим самое выгодное предложение по самой низкой цене.
Как сообщалось, в 2018-2021 годах Латвия планирует потратить 200 миллионов евро на развитие военной инфраструктуры.
В этом году самые большие средства, 30 миллионов евро, пойдут на Адажский полигон. Здесь продолжится строительство казарм и склада, а также улучшение помещений для хранения военной техники.
Фото: Латвийская армия
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