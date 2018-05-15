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С 15 по 25 мая на Адажском полигоне запланированы военные учения Saber Knight 18 с участием 180 военнослужащих из Дании, Эстонии, Латвии и Литвы.

Целью маневров является подготовка и повышение квалификации персонала при планировании и выполнении операций под командованием Дании.

В связи с этим Национальные вооруженные силы (НВС) делятся информацией, которую необходимо учитывать гражданским лицам, которые проживают в районах проведения учений.

Возможны кратковременные ограничения в движении транспорта. Кроме того НВС предупреждает о шуме, вызванном имитацией взрывов.

"Чтобы гарантировать успешное проведение и безопасность, с 15 по 25 мая будет закрыт для движения транспорта участок дороги от Таллинского шоссе до Илькене, пересекающий территорию Адажского полигона.

Вооруженные силы приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям дорожного движения.

При приближении к колонне военной техники автоводителей призывают соблюдать правила дорожного движения и не мешать передвижению колонны, например, пытаясь ее обогнать.

Сопровождать колонны военной техники будут Военная полиция или Центр координирования перемещения.

фото: flickr.com