Из-за военных учений в Адажи может быть ограничено движение (24)

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Общество | 15 мая 2018 года, 07:28

С 15 по 25 мая на Адажском полигоне запланированы военные учения Saber Knight 18 с участием 180 военнослужащих из Дании, Эстонии, Латвии и Литвы.

Целью маневров является подготовка и повышение квалификации персонала при планировании и выполнении операций под командованием Дании.

В связи с этим Национальные вооруженные силы (НВС) делятся информацией, которую необходимо учитывать гражданским лицам, которые проживают в районах проведения учений.

Возможны кратковременные ограничения в движении транспорта. Кроме того НВС предупреждает о шуме, вызванном имитацией взрывов.

"Чтобы гарантировать успешное проведение и безопасность, с 15 по 25 мая будет закрыт для движения транспорта участок дороги от Таллинского шоссе до Илькене, пересекающий территорию Адажского полигона.

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Вооруженные силы приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям дорожного движения.

При приближении к колонне военной техники автоводителей призывают соблюдать правила дорожного движения и не мешать передвижению колонны, например, пытаясь ее обогнать.

Сопровождать колонны военной техники будут Военная полиция или Центр координирования перемещения.

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фото: flickr.com

Комментарии 24
Агр2 часа назад
А нам по***, мы пляшем и поём пи-дра-ла-ла.
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братан1 час назад
Не догоняю,кто в Латвии оккупант??? По всему,что происходит,каждую неделю и все эти призывы к населению,оккупант -НАТО,но не как не Россия!!! Россия проводит учения на своей территория и силами своей армии!!! Не приглашает чужестранцев!!!
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Агр2 часа назад
Забавно, оказывается граждане Латвии стали пятой колонной Путина. Начинаете делить на "правильных" и "неправильных"? Ну как я мог забыть, у нас же свобода слова и все граждане равны в своих правах. Но какая то мразь (которая оплачивает услуги "настоящих патриотов") видимо думает иначе?
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