Из-за военных учений в Адажи может быть ограничено движение (24)
С 15 по 25 мая на Адажском полигоне запланированы военные учения Saber Knight 18 с участием 180 военнослужащих из Дании, Эстонии, Латвии и Литвы.
Целью маневров является подготовка и повышение квалификации персонала при планировании и выполнении операций под командованием Дании.
В связи с этим Национальные вооруженные силы (НВС) делятся информацией, которую необходимо учитывать гражданским лицам, которые проживают в районах проведения учений.
Возможны кратковременные ограничения в движении транспорта. Кроме того НВС предупреждает о шуме, вызванном имитацией взрывов.
"Чтобы гарантировать успешное проведение и безопасность, с 15 по 25 мая будет закрыт для движения транспорта участок дороги от Таллинского шоссе до Илькене, пересекающий территорию Адажского полигона.
Вооруженные силы приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям дорожного движения.
При приближении к колонне военной техники автоводителей призывают соблюдать правила дорожного движения и не мешать передвижению колонны, например, пытаясь ее обогнать.
Сопровождать колонны военной техники будут Военная полиция или Центр координирования перемещения.
фото: flickr.com