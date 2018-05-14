В Латвии поймали измученное экзотическое животное (7)

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Общество | 14 мая 2018 года, 18:49

В воскресенье, 13 мая, в Латвии был пойман южноамериканский грызун - патагонский заяц мара. По словам директора Рижского зоопарка Ингмара Лидаки, животное находилось в критическом состоянии, оно было измучено.

Он уточнил, что мара была поймана между Иецавой и Балдоне.

Лидака описал животное, как довольно экзотическое, и добавил, что зимой в этом же районе был пойман кенгуру.

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Животное будут оперировать. Если мара удачно перенесет операцию, то ее отправят в Рижской зоопарк.

Фото: Илзе Ведере,skaties.lv, masterok.livejournal.com

Комментарии 7
1112 часа назад
Ёбнутый озабоченный фашист.
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Олеко2 часа назад
Mixnews.lv сам не в курсе, что вчера уже выкладывал этот материал? Интересно вы там работаете, левая рука не знает, что делает правая.
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Latviešu Patriots2 часа назад
Atšaut tādus idiotus, kas ponta pēc ieved Latvijā eksotiskus dzīvniekus, un par tiem nerūpējas! Jaunie krievi bļin!
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