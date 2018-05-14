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В воскресенье, 13 мая, в Латвии был пойман южноамериканский грызун - патагонский заяц мара. По словам директора Рижского зоопарка Ингмара Лидаки, животное находилось в критическом состоянии, оно было измучено.

Он уточнил, что мара была поймана между Иецавой и Балдоне.

Лидака описал животное, как довольно экзотическое, и добавил, что зимой в этом же районе был пойман кенгуру.

Животное будут оперировать. Если мара удачно перенесет операцию, то ее отправят в Рижской зоопарк.

Фото: Илзе Ведере,skaties.lv, masterok.livejournal.com