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В Риге, в Даугаве, около Каменного моста, перекрыт отдельный участок реки. На месте работают полицейские и пожарные, которые пытаются предотвратить загрязнение Даугавы, разместив на воде гидрофобные сорбирующие боны.

«Есть угроза загрязнения Даугавы, поэтому для того, чтобы оно не пошло дальше по течению, было принято решение обвести изгородью участок реки», - пояснили радио Baltkom работающие на месте полицейские.

Как сообщалось, на прошлой неделе жители рижского микрорайона Кенгарагс жаловались на масляные пятна в реке Даугава.