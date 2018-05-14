Решение суда об аресте Линдермана обжаловано (40)

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Общество | 14 мая 2018 года, 19:37

Адвокат активиста Владимира Линдермана Елена Квятковская обжаловала в Рижском окружном суде решение суда Видземского предместья Риги, санкционировавшего арест в качестве меры пресечения в отношении ее подзащитного.

Адвокат также подала в Генпрокуратуру жалобу на необоснованное применение физической силы при задержании Линдермана.

Как сообщалось, Линдерман был задержан 8 мая в рамках начатого 18 апреля уголовного процесса против Татьяны Жданок в связи с организованным РСЛ и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием.

18 апреля Полиция безопасности (ПБ) начала уголовный процесс о возможных противоправных действиях на проходившем 31 марта Вселатвийском родительском собрании. Речь идет о преступлениях, предусмотренных в разделе 10 Уголовного закона "Преступления против государства".

ПБ оценит также возможные противоправные действия во время первомайского шествия РСЛ в Риге.

20 апреля ПБ в рамках начатого 4 апреля уголовного процесса о действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя, был задержан руководитель незарегистрированной организации "Конгресс неграждан" Александр Гапоненко.

27 апреля Рижский окружной суд оставил в силе решение суда Видземского предместья Риги от 21 апреля, который санкционировал арест Гапоненко.

В феврале прошлого года в суд было передано дело, по которому Гапоненко обвиняется в разжигании национальной розни за публикации в фейсбуке. Рассмотрение дела назначено на 19 июня.

Комментарии 40
1233 часа назад
Нацисты вроде тебя,это не большинство!)Усохни девочка,среди латышей,еще остались,нормальные адекватные люди,которые не страдают как ты параноей,и способны думать своими мозгами,а не мозгами запада!
3
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1233 часа назад
Ну и ты заткнись уже наконец!Шлюшка натовская!)
2
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Неважно3 часа назад
Кого тут действительно меньшинство,это дебилов вроде тебя!)
3
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