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Министерство образования и науки (МОН) разработало предложения о том, каким должно быть минимальное количество учеников в классах средней школы.

Как пишет Latvijas avize, правила предусматривают еще более жесткие условия по сравнению с документом, который Конституционный суд объявил не соответствующим Конституции.

МОН хочет, чтобы в классах средних школ республиканских городов было по крайней мере 25 учащихся, во всех классах средней школы вместе - 138.

Заместитель директора департамента образования МОН Лига Буцениеце утверждает, что Ассоциация больших городов с этими требованиями согласилась, но, по словам руководителя Вентспилсского управления образования Инеты Тамане, это совсем не так.

Крупные самоуправления хотят, чтобы критерии были такими же, как в отмененных правилах - 22 ученика в 10-м классе, 58 в 10-12-х классах в целом. Требования создавать параллельные классы раньше не было.