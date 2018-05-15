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В скором времени ожидаются существенные изменения в работе Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) с целью оптимизировать ресурсы и сократить нагрузку на бригады.

Как уже сообщалось, плата за необоснованный вызов "скорой" помощи в ближайшее время может повысится с нынешних 41 до 56 евро. Этот вопрос еще находится на рассмотрении Кабинета министров.

В свою очередь с 1 июня квитанции будут выписываться централизованно и отправляться пациентам по почте.

Ну и еще одно существенное изменение в работе бригад медиков "скорой", о котором глава СНМП Лиене Ципуле рассказала в интервью Latvijas Avize.

С 1 июня будет реализован пилотный проект, согласно которому за рулем машины "скорой" будет находиться не профессиональный водитель, а помощник врача. Таким образом бригада неотложной помощи будет состоять из 2 человек, а не из трех, как до сих пор. Делается это с целью увеличить зарплату медперсоналу.

"Такая модель из бригады в количестве двух медиков практикуется в разных странах мира, и нет ничего страшного в том, что такие бригады состоят из двух женщин. Если у них могут, то почему и нам не справиться? Для таких бригад мы приспособим более приемлемые для города бусики", - сказала LA руководитель СНМП.

Менее оптимистично по поводу нового пилотного проекта, на который необходимо подавать заявки, настроены сами медики и водители.

Например, водитель центра поддержки бригад СНМП "Krasts" Дмитрий Миронов не может представить себе, что на его месте у руля будет медик, которому придется объезжать пробки и другие заторы, но и менять у машины покрышки и лампочки.

В свою очередь, медики удивлены таким экспериментом, указывая, что таким образом бригада неотложной помощи лишится порой самого актуального в спасении жизни человека - это лишней пары рук.

Опытный сертифицированный помощник врача Роман высказал LA свое мнение, когда вернулся с вызова, в ходе которого бригаде медиков удалось успешно вернуть к жизни найденного на улице человека.

"Если мы больше не будем работать втроем, то возникнет катастрофическая нехватка рук. Реанимировать человека недостаточно с четырьмя руками. Водитель в таких случаях незаменим и нам очень помогает", - рассказал Роман, который, скорее всего, не будет участвовать в данном эксперименте.

фото: flickr.com