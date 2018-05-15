Пятна на Даугаве оказались пыльцой (4)

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Общество | 15 мая 2018 года, 07:47

Специалисты Государственной службы охраны окружающей среды, обследовав вчера вечером вместе со специалистами Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поверхность воды у Каменного моста в Даугаве констатировали, что пятна на поверхности воды - это пыльца в большой концентрации, а не химическое вещество, как предполагалось ранее.

Как сообщалось, вчера в Риге, в Даугаве, около Каменного моста, был перекрыт отдельный участок реки. На месте работали полицейские и пожарные, которые пытались предотвратить загрязнение Даугавы, разместив на воде гидрофобные сорбирующие боны.

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На месте работали несколько машин ГПСС, госполиции, а также службы "скорой" помощи.

Как сообщалось, на прошлой неделе жители рижского микрорайона Кенгарагс жаловались на масляные пятна в реке Даугава, которые пытались собрать с поверхности воды в течение нескольких дней абсорбирующими бонами.

Пользователи соцсетей предположили, что службы пытаются ликвидировать последствия утечки на Рижской ГЭС, которая произошла несколько дней назад.

Комментарии 4
Олеко58 минут назад
Здание Латвийского телевидения на Закюсале много лет сливало все свои канализационные отходы прямо в Даугаву, там же на Закюсале. Подъезжала машина с насосом, откачивала из колодцев и тут же рядом выливала в Даугаву.
Это еще в 2016-м продолжалось. Как сейчас, не знаю, т.к. нет возможности постоянно там мониторить. Может сейчас стали сливать аккуратней и длинней шланг используют, а раньше шланг у них был короткий, до берега с дороги не дотягивал и каждый раз они оставляли после слива вонючую черную жижу по всему берегу от дороги до воды.
Так что как латыши берегут родную природу мне хорошо известно. Вырубают столетние сосны в Клейстах в черте города, совершенно здоровые деревья, аккуратненько так, по ночам что ли работают? Спил возле самой земли, ветки тщательно убирают, и почти незаметно, что вырубили. Только по стружке от бензопил и можно обнаружить.
Ну а какой беспредел творят в лесах - об этом просто больно говорить. Спиливают даже сосны 20 см. в диаметре. Лес оставляют изуродованным и раскореженным настолько, что там не то что пешком, на танке не проедешь. Потом все зарастает зарослями березы и кустарника. Идиотизм.
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Мда1 час назад
Одним словом хуторяне
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Alex1 час назад
ПроХфессионализм !И шума то скока !
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