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Специалисты Государственной службы охраны окружающей среды, обследовав вчера вечером вместе со специалистами Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поверхность воды у Каменного моста в Даугаве констатировали, что пятна на поверхности воды - это пыльца в большой концентрации, а не химическое вещество, как предполагалось ранее.

@videsdienests , veicot apsekojumu kopīgi ar @ugunsdzeseji , ir secinājuši, ka pleķis Daugavā ir radies no ziedputekšņiem nevis ķīmisku vielu piesārņojuma. — VVD (@videsdienests) 14 мая 2018 г.

Как сообщалось, вчера в Риге, в Даугаве, около Каменного моста, был перекрыт отдельный участок реки. На месте работали полицейские и пожарные, которые пытались предотвратить загрязнение Даугавы, разместив на воде гидрофобные сорбирующие боны.

На месте работали несколько машин ГПСС, госполиции, а также службы "скорой" помощи.

Как сообщалось, на прошлой неделе жители рижского микрорайона Кенгарагс жаловались на масляные пятна в реке Даугава, которые пытались собрать с поверхности воды в течение нескольких дней абсорбирующими бонами.

Пользователи соцсетей предположили, что службы пытаются ликвидировать последствия утечки на Рижской ГЭС, которая произошла несколько дней назад.