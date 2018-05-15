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Новые действия пророссийских активистов, которые можно охарактеризовать как радикальные, службы безопасности должны пресекать уже с самого начала, заявил на телеканале LNT премьер-министр Марис Кучинскис.

По его словам, имеющаяся в распоряжении органов безопасности информация свидетельствует о планах явно антигосударственной деятельности в контексте протестных акций против реформы русских школ. Службы безопасности на эту информацию соответственно отреагировали и произвели аресты Александра Гапоненко и Владимира Линдермана.

Премьер подчеркнул, что антигосударственные действия должны пресекаться со всей строгостью закона, к тому же важно уже с самого начала показать государственную позицию Латвии.

Кучинскис указал, что это вовсе не способ идти против свободы слова, как это пытаются преподнести задержанные, а решительное "нет" радикальным действиям.

Напомним, во вторник, 8 мая, общественный активист Владимир Линдерман был задержан людьми в черной форме и в масках на остановке общественного транспорта в рижском районе Иманта. Свидетелем задержания стала правозащитница Оксана Челышева.

Между тем вечером в среду, 9 мая, на посольство Латвии в России напали национал-большевики. Ольга Шалина и Глеб Буваненко забросали дымовыми шашками латвийское посольство в Москве, отметив, что этой акцией они выразили протест против задержания Линдермана.

Ранее Полицией безопасности был задержан и Александр Гапоненко - активист, руководитель "Конгресса неграждан", который подозревается в противоправной деятельности в отношении Латвии.

Фото: flickr.com/Saeima