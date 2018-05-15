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Во вторник, 15 мая, с 13.00 до 20.00 будут проведены запланированные работы по ремонту водопровода на перекрестке улиц Католю и Екабпилс. Из-за ремонта будет отключен водопровод на промежутке улице Католю от улицы Лаздонас до улицы Калупес, а также на промежутке улицы Екабпилс от улицы Краславас до улицы Католю.

На время ремонтных работ будет отключено водоснабжение в следующих зданиях:

на улице Католю 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35a, 37, 39, 41, 43, 45, 47 и 51;

на улице Калупес 2;

на улице Екабпилс 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15/17 и 19.

Указанное время ремонта может меняться в связи с объемом работы. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды. Rīgas ūdens приносит свои извинения клиентам за доставленные неудобства.