Общество |

Группа ABLV Bank, акционеры которого решили начать самоликвидацию банка, в марте-апреле прекратила трудовые отношения с 295 работниками, сообщил руководитель отдела общественных отношений банковской группы Артур Эглитис.

Трудовые отношения прекращены с 236 сотрудниками ABLV Bank и 59 сотрудниками предприятий группы банка: ABLV Asset Management, Pillar Contractor, Pilllar Management, Corporate Finance and Tax и других.

В интервью радио Baltkom Эглитис подтвердил факт увольнения сотрудников группы ABLV Bank, включая работников дочерних предприятий.

До начала сокращения числа работников в банковской группе работали 960 человек, включая находящихся в отпуске по уходу за ребенком молодых мам.

Как сообщалось, проблемы банка начались после заявления сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

ABLV Bank и его крупнейшие акционеры подали в Суд Евросоюза иски против Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Единого совета по финансовому оздоровлению (ЕСФО). В них упоминаются нарушения, которые были допущены в отношении банка со стороны этих структур - превышение полномочий, несоблюдение принципов соразмерности и равного отношения и др. Также в исках перечисляются серьезные возражения против способа, как принимались решения этих структур в отношении банка.

23 февраля ЕЦБ принял решение не спасать банк и начать процесс его ликвидации. Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), выполняя инструкции ЕЦБ, с 19 февраля ввела ограничения на платежные операции в ABLV Bank, а в ночь на 24 февраля с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений, приняла решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка.

26 февраля на внеочередном общем собрании акционеров банк в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения ЕЦБ о начале процесса ликвидации принял решение о самоликвидации.