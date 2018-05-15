За бездействие - труд. Суд оценил вину экс-полицейского в гибели Вани Берладина (4)

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Общество | 15 мая 2018 года, 12:56

Бывшую сотрудницу управления Госполиции Курземского региона, которую обвинили в бездействии во время поисков погибшего Ивана Берладин, наказали принудительными работами, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука. Об этом пишет NRA.

Женщине не придется представать перед судом, поскольку 24 апреля прокурор Курземского суда принял распоряжение о наказании для бывшей сотрудницы Госполиции.

Оценив материалы дела и его обстоятельства, а также то, что женщина признала свою вину и сожалеет о содеянном, распоряжение прокурора было принято с применением наказания в виде принудительных работ.

В прокуратуре не сообщили, сколько часов придется отработать бывшей сотруднице полиции, однако было указано, что женщина должна будет выполнить максимальное возможное число часов принудительной работы.

Напомним, сотрудницу Госполиции, которая проигнорировала информацию о том, что Ивана Берладина на следующий день после исчезновения видели в Дубени, уволили еще в прошлом году.

Как сообщалось, 5-летний Берладин 1 июля 2017 года ушел из дома и пропал, полиция и добровольцы искали мальчика в течение 10 дней. Полиция выяснила, что мальчик, вероятно, перепутал автобусы и уехал в направлении Гробини. 11 июля тело Вани было найдено в лесу в Дубени Гробиньского края.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого выясняются обстоятельства пропажи и смерти мальчика. Также полиция оценивает меру ответственности его родителей и водителя автобуса, в котором мальчик уехал в Дубени.

Фото: infoliepaja.lv

Комментарии 4
mant1 час назад
за жизнь ребенка принудработы...кто тотеще верит в эту страну
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Жизнь1 час назад
Ребёнка это прежде всего ответственность родителей. Полицейская, конечно, могла помочь в поисках. Но о чем думали родители, обратившиеся в полицию только через сутки как их ребёнок убежал из дома?
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h1 час назад
Бедный Ванечка... Хоть и год прошел почти, не могу думать о нем без слез... Нет слов - принудительные работы за смерть ребенка!
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