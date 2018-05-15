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Бывшую сотрудницу управления Госполиции Курземского региона, которую обвинили в бездействии во время поисков погибшего Ивана Берладин, наказали принудительными работами, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука. Об этом пишет NRA.

Женщине не придется представать перед судом, поскольку 24 апреля прокурор Курземского суда принял распоряжение о наказании для бывшей сотрудницы Госполиции.

Оценив материалы дела и его обстоятельства, а также то, что женщина признала свою вину и сожалеет о содеянном, распоряжение прокурора было принято с применением наказания в виде принудительных работ.

В прокуратуре не сообщили, сколько часов придется отработать бывшей сотруднице полиции, однако было указано, что женщина должна будет выполнить максимальное возможное число часов принудительной работы.

Напомним, сотрудницу Госполиции, которая проигнорировала информацию о том, что Ивана Берладина на следующий день после исчезновения видели в Дубени, уволили еще в прошлом году.

Как сообщалось, 5-летний Берладин 1 июля 2017 года ушел из дома и пропал, полиция и добровольцы искали мальчика в течение 10 дней. Полиция выяснила, что мальчик, вероятно, перепутал автобусы и уехал в направлении Гробини. 11 июля тело Вани было найдено в лесу в Дубени Гробиньского края.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого выясняются обстоятельства пропажи и смерти мальчика. Также полиция оценивает меру ответственности его родителей и водителя автобуса, в котором мальчик уехал в Дубени.

Фото: infoliepaja.lv