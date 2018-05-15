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Во вторник, 15 мая, мотоциклисты организовали внеплановую акцию в Юрмале против введенной местным самоуправлением платы за проезд, пишет Skaties.lv .

Десятки мотоциклистов расположились на местах автомобильной парковки в центре Юрмалы. Таким образом, они обратили внимание депутатов думы на то, что с введением платы за въезд у байкеров появляются такие же права на стоянку в городе, как и у автомобилистов, и они могут занимать бесплатные парковочные места.

Уже в 7 часов утра мотоциклисты собрались у Лиелупского моста, где приобрели билеты и направиись в Юрмальскую думу. Байкеры приехали на стоянку перед думой, заняв все доступные парковочные места и не дав припарковать свои автомобили работникам самоуправления. В целом у самоуправления собралось 100 мотоциклистов.

"Мы хотим показать, что Юрмальская дума устроила очередной бардак. На территории фактически всей Европы мотоцикл можно припарковывать на тротуаре или на любом свободном месте, в Латвии это также разрешается - если мы не мешаем пешеходам, мы можем припарковаться на тротуаре. Если же нам нужно платить за пропуск, дающий бесплатную парковку в Юрмале, то мы будем парковаться на обозначенных местах для стоянки транспортных средств, занимая парковочные места. Может, тогда Юрмальское самоуправление задумается о том, что принятые правила неправильные", - заявил президент Латвийской ассоциации мотоклубов Айвар Фрейманис, который в кругах мотоциклистов известен как Фридис.

Сотрудники муниципальной полиции, прибывшие на место акции, не констатировали нарушений. Байкеры подготовили петицию со всеми пунктами, которые разрешают водителю мотоцикла, мопеда или велосипеда разместить свое транспортное средство на тротуаре, не мешая пешеходам. К протестующим также вышел мэр Юрмалы Гатис Трукснис, который после 15-минутной дискуссии принял заявление и пообещал рассмотреть его на заседании думской комиссии.

"Не может такого быть, что проблема выхлопных газов в Юрмале наблюдается только летом. Здесь речь идет о меркантильности, о том, что надо бы еще с кого-нибудь содрать деньги", - указал секретарь Латвийской ассоциации мотоклубов Арнис Блодонс.

Напомним, 28 апреля в Риге состоялось открытие мотосезона. Сотни мотоциклистов приняли участие в параде, проехав от торгового центра Mols через Южный, а затем Вантовый мост до Набережной 11 ноября, где состоялось торжественное мероприятие с участием мэра Риги Нила Ушакова.

Фото: Skaties.lv