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За первые 100 дней работы в мобильное приложение "Друг языка" пришло 606 сообщений, заявил на пресс-конференции руководитель отделения Рижского региона Центра госязыка (ЦГЯ) Виестур Разумовскис.

По его словам, 90% из этих сообщений были о возможных нарушениях закона о госязыке, а остальные 10% из них хвалили правильное использование латышского языка.

По словам Разумовскиса, активные пользователи стали лучше понимать принцип работы "Друга языка". В январе 72% сообщений о нарушениях были опровергнуты, поскольку не были связаны с несоблюдением закона о госязыке, а в апреле удельный вес опровергнутых сообщений составил только 18%.

За четыре месяца работы приложения было опровергнут 61% из них, а 31% жалоб был решен. Разумовскис отметил, что из 6% из 606 сообщений были переданы на дальнейшее рассмотрение, поскольку они повествуют о возможных констатированных административно наказуемых нарушений. Между тем об 1% всех сообщений была запрошена дополнительная информация.

К разрешенным жалобам ЦГЯ причисляет и те сообщения, которые не соответствуют несоблюдению закона, а связаны с использованием языка. Разумовскис в качестве примеров назвал сообщения о включение новых имен в календарь.

Тем временем парламентский секретарь Министерства юстиции, представитель Национального объединения Янис Иесалниекс на своей странице в Twitter решил напомнить латвийцам о том, что рейтинг у приложения "Друг языка" все еще низкий и с этим надо бороться.

"Учитывая, что кремлевские тролли развернули крупную очерняющую кампанию, оценка у "Друга языка" очень низкая. Может, мы все вместе можем объективно оценить приложение?", - написал политик.

Ņemot vērā, ka kremlini @_VVC lietotnei "Valodas draugs" bija izvērsuši aktīvu nomelnošanas kampaņu, tās novērtējums zvaigznītēs šobrīd ir zems. Varbūt varam visi kopā iedot lietotnei objektīvu vērtējumu: https://t.co/lPBXugBt5w — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 15 мая 2018 г.

Разработанное ЦГЯ мобильное приложение "Друг языка" доступно для любого пользователя мобильного телефона с операционной системой Android и iOS.

Напомним, как свою основную задачу ЦГЯ обозначил не репрессии, а поддержку.

Фото: twitter.com/Tieslietas