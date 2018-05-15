Приложение "Друг языка" все популярнее: поступило уже 600 сообщений (71)

фото

Общество | 15 мая 2018 года, 15:27

За первые 100 дней работы в мобильное приложение "Друг языка" пришло 606 сообщений, заявил на пресс-конференции руководитель отделения Рижского региона Центра госязыка (ЦГЯ) Виестур Разумовскис.

По его словам, 90% из этих сообщений были о возможных нарушениях закона о госязыке, а остальные 10% из них хвалили правильное использование латышского языка.

По словам Разумовскиса, активные пользователи стали лучше понимать принцип работы "Друга языка". В январе 72% сообщений о нарушениях были опровергнуты, поскольку не были связаны с несоблюдением закона о госязыке, а в апреле удельный вес опровергнутых сообщений составил только 18%.

За четыре месяца работы приложения было опровергнут 61% из них, а 31% жалоб был решен. Разумовскис отметил, что из 6% из 606 сообщений были переданы на дальнейшее рассмотрение, поскольку они повествуют о возможных констатированных административно наказуемых нарушений. Между тем об 1% всех сообщений была запрошена дополнительная информация.

К разрешенным жалобам ЦГЯ причисляет и те сообщения, которые не соответствуют несоблюдению закона, а связаны с использованием языка. Разумовскис в качестве примеров назвал сообщения о включение новых имен в календарь.

Тем временем парламентский секретарь Министерства юстиции, представитель Национального объединения Янис Иесалниекс на своей странице в Twitter решил напомнить латвийцам о том, что рейтинг у приложения "Друг языка" все еще низкий и с этим надо бороться.

"Учитывая, что кремлевские тролли развернули крупную очерняющую кампанию, оценка у "Друга языка" очень низкая. Может, мы все вместе можем объективно оценить приложение?", - написал политик.

Разработанное ЦГЯ мобильное приложение "Друг языка" доступно для любого пользователя мобильного телефона с операционной системой Android и iOS.

Напомним, как свою основную задачу ЦГЯ обозначил не репрессии, а поддержку.

Фото: twitter.com/Tieslietas

Комментарии 71
Друг3 часа назад
Стучат и будут стучать,нищие но с языком.
5
Ответить
Ахмед2 часа назад
600 сообщений!-достойные наследники героев -эсэсовцев
3
Ответить
Sedna2 часа назад
Приложение "Друг языка" все популярнее: поступило уже 600 сообщений---------------------------------------

Ой,чего так мало -то? Титульные любят постучать. Но, думаю, скоро наверстают. Ничто так им не греет душу, как сделать дерьма другому.
1
Ответить