Банки будут сообщать СГД информацию о счетах клиентов (2)
Банкам придется сообщать Службе государственных доходов (СГД) о физических лицах, у которых на банковском счете годовой оборот средств превышает 15 000 евро.
Поправки в законе о налогах и пошлинах, которые предусматривают данный порядок, были разработаны в рамках налоговой реформы и вступят в силу 18 мая 2018 года.
Разработанные министерством финансов правила предусматривают порядок, согласно которому, кредитное учреждение или поставщик услуг по платежам ежегодно до 1 февраля будут подавать информацию в СГД о клиентах, у которых на счете до востребования или расчетном счете общий оборот по дебетным или кредитным операциям составил 15 000 евро или превысил эту величину.
Информация предоставляется в электронном виде о физических лицах, которые являются резидентами Латвии.
Информацию о физических лицах надо будет предоставлять ежегодно до начала февраля, а в этом году данные о физических лицах, у которых 1 января 2018 года остаток средств на счете составил 15 000 евро, СГД должна получить до 1 сентября.
Напомним, в июле 2017 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие ежегодное предоставление СГД информации о зарабатывающих более 15 000 евро в год физических лицах.
Фото: pixabay.com
Многи знакомы перешли на наличные.
Советую кто получает более конверты и другие доходы, снимать все что официально приходит на счет. Потом можно всегда принести денег в банк и сказать что копил с зарплаты. Снимал и откладывал.