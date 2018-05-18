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Банкам придется сообщать Службе государственных доходов (СГД) о физических лицах, у которых на банковском счете годовой оборот средств превышает 15 000 евро.

Поправки в законе о налогах и пошлинах, которые предусматривают данный порядок, были разработаны в рамках налоговой реформы и вступят в силу 18 мая 2018 года.

Разработанные министерством финансов правила предусматривают порядок, согласно которому, кредитное учреждение или поставщик услуг по платежам ежегодно до 1 февраля будут подавать информацию в СГД о клиентах, у которых на счете до востребования или расчетном счете общий оборот по дебетным или кредитным операциям составил 15 000 евро или превысил эту величину.

Информация предоставляется в электронном виде о физических лицах, которые являются резидентами Латвии.

Информацию о физических лицах надо будет предоставлять ежегодно до начала февраля, а в этом году данные о физических лицах, у которых 1 января 2018 года остаток средств на счете составил 15 000 евро, СГД должна получить до 1 сентября.

Напомним, в июле 2017 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие ежегодное предоставление СГД информации о зарабатывающих более 15 000 евро в год физических лицах.

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