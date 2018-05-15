Одиночная акция: мужчина сжег флаг ЛГБТ напротив Рижской думы (20)

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Общество | 15 мая 2018 года, 17:14

Во вторник, 15 мая, некий мужчина сжег флаг ЛГБТ-сообщества напротив Рижской думы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил очевидец.

По словам пользователя, мужчина молча помахал подожженным флагом. После того, как флаг догорел, неизвестный все собрал и ушел.

"Сегодня прямо возле входа в Рижскую думу мужчина спортивного вида развернул радужный флаг, поджег его и помахал. Горело ярко, сгорело быстро. Лозунгов мужчина не выкрикивал, подождал, пока сгорит, все аккуратно сложил и ушел", - отметил очевидец.

Отметим, что мужчина похож на участника протеста против ЛГБТ, состоявшегося 3 мая.

В этом году "Балтийский прайд" проведут в Риге. Планируется, что организованный объединением Mozaika парад пройдет 9 июня, он начнется в Верманском саду. После участники мероприятия пойдут по маршруту от улицы Элизабетес, далее по улице Бривибас, потом они отправятся на улицу Бруниниеку. Далее марш продолжится по улице Тербатас и завершится в Верманском саду.

О своем участии в параде уже заявили около 2000 человек.

Комментарии 20
местный.1 час назад
Не туда пришел.
К риньке нужно было идти.Он главный по задницам.
5
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Светлана1 час назад
Единственный мужчина в городе....? ))))
Остальные поддались пропаганде? Тайные мысли, неосознанные желания и странные сны? У?)))
12
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ха1 час назад
Вы ,да.
Мы , нет.
5
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