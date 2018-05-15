Общество |

В последние недели в среднем на 37% повысилась цена на отдельные бренды грузинской минеральной воды в магазинах Латвии.

“Рост цен на грузинскую минеральную воду на рынке прогнозировался уже в середине апреля. Проведя анализ рынка за прошедшие недели, было действительно замечено, что, в зависимости от места торговли, цена на грузинскую минеральную воду конкретного вида – Borjomi – повысилась от 36% до 48%, что свидетельствует о том, что игроки на рынке реагируют моментально. В то же самое время мы сдержали свое обещание обеспечить клиентам качественную альтернативу грузинской минеральной воде в магазинах Maxima”, – указал коммерческий директор Maxima Latvija Виктор Троицын.

Повышение цен на грузинскую минеральную воду прогнозировалось после того как Maxima Latvija сообщила об изменениях в сотрудничестве с Borjomi. Найдя оперативное решение, покупателям торговой сети была предложена качественная альтернатива грузинской минеральной воде Borjomi – грузинская минеральная вода Nabeghlavi.

В начале этого года предприятие розничной торговли Maxima Latvija снизило регулярные цены почти на 1000 важных и любимых товаров повседневного спроса. Перед снижением цен была проведена серьезная аналитическая работа, чтобы определить те категории и группы товаров, которые важны для покупателей каждый день и чаще попадают в покупательские корзины, в т. ч. и минеральная вода.

Произошло снижение регулярных цен до 40% почти на 1000 товаров. В совокупности, в магазинах Maxima Latvija доступны 130 видов минеральной воды. В ассортименте торговой сети имеются до 60 тысяч единиц различных товаров.