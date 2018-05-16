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Пойманный между Иецавой и Балдоне в воскресенье, 13 мая, южноамериканский грызун - патагонская мара - пережил операцию, но до сих пор продолжает приходить в себя, сообщил руководитель Рижского зоопарка Ингмар Лидака.

Он рассказал, что в среду запланирован еще один медицинский осмотр животного с целью посмотреть как проходит заживление раны.

По словам Лидаки, грызуна нашли очень изможденным, поскольку он должен весить по крайней мере на 30% больше, чем сейчас. Также руководитель зоопарка указал, что патагонскую мару держали на привязи, поскольку на шее у нее образовались ссадины - чаще всего это происходит из-за ошейника или веревки.

Лидака отметил, что несмотря на медленное выздоровление у животного появился аппетит, а это - хороший знак.

Зимой в окрестностях Иецавы был пойман кенгуру, однако его хозяев так и не нашли. Руководителю зоопарка задали также вопрос о том, нет ли у него подозрений, что на этой территории могло бы быть нелегальное место содержания животных. По его словам, расследовать это должны ответственные учреждения.

"Я думаю, сотрудники полиции осведомлены и о кенгуру, и о маре. Если они увидят здесь признаки преступления, надо начать расследование. Я их вижу, потому что хотя бы содержание дикого зверя в неволе трактуется как жестокое обращение с животным", - отметил Лидака.

По его словам, скорее всего, после выздоровления грызун в Риге не останется.

"Мары держатся группами. У нас нет цели создать группу таких животных. Поэтому, вероятнее всего, мы будем искать зоопарк, который будет готов ее принять", - указал Лидака.

Напомним, в воскресенье, 13 мая, в Латвии был пойман изможденный южноамериканский грызун - патагонская мара.

Фото: skaties.lv