Госполиция: 10-летний мальчик найден, всем спасибо! (4)
Общество | 15 мая 2018 года, 21:55
Госполиция, проведя масштабные оперативно-розыскные мероприятия, нашла Артура Юша. Он жив и здоров, сообщают правоохранительные органы.
"Спасибо всем, кто делился и предоставлял информацю!", - сказано в сообщении.
Артур вышел из своего дома на улице Тапешу, в Риге в 17 часов и до 20:30 не вернулся. Родители запаниковали и обратились в Госполицию. Поиском ребенка, по просьбе полиции, занималась также организация Bezvests.lv.
Всё хорошо.
И слава Богу.
Мы, в его возрасте, гуляли пока светло.