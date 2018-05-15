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Госполиция, проведя масштабные оперативно-розыскные мероприятия, нашла Артура Юша. Он жив и здоров, сообщают правоохранительные органы.

"Спасибо всем, кто делился и предоставлял информацю!", - сказано в сообщении.

Артур вышел из своего дома на улице Тапешу, в Риге в 17 часов и до 20:30 не вернулся. Родители запаниковали и обратились в Госполицию. Поиском ребенка, по просьбе полиции, занималась также организация Bezvests.lv.