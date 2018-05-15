Госполиция: 10-летний мальчик найден, всем спасибо! (4)

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Общество | 15 мая 2018 года, 21:55

Госполиция, проведя масштабные оперативно-розыскные мероприятия, нашла Артура Юша. Он жив и здоров, сообщают правоохранительные органы.

"Спасибо всем, кто делился и предоставлял информацю!", - сказано в сообщении.

Артур вышел из своего дома на улице Тапешу, в Риге в 17 часов и до 20:30 не вернулся. Родители запаниковали и обратились в Госполицию. Поиском ребенка, по просьбе полиции, занималась также организация Bezvests.lv.

Комментарии 4
7772 часа назад
Славу Богу зайчик жив и здоров. Не ругайте своих детей и не бейте.
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Латгалец.1 час назад
Уф, гора с плечь.
Всё хорошо.
И слава Богу.
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Совсем ипанулись?1 час назад
Полдевятого домой не пришёл, весь город, на уши подняли.
Мы, в его возрасте, гуляли пока светло.
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