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В расследуемом Полицией безопасности (ПБ) уголовном процессе о проведенном Русским союзом Латвии (РСЛ) Вселатвийском родительском собрании против перевода школ на латышский язык обучения фигурируют пять человек.

В начатом 18 апреля процессе к одному лицу применен статус подозреваемого, к остальным - статус лиц, против которых начат уголовный процесс.

Как уже сообщалось, подозреваемым по статьям о разжигании национальной розни, антигосударственной деятельности и организации массовых беспорядков является Владимир Линдерман, находящийся под арестом.

Статус лица, против которого начато уголовное дело, применен к лидеру РСЛ Татьяне Жданок. Сам РСЛ сообщил, что ПБ преследовала также члена правления РСЛ Евгению Крюкову.

Более подробной информации ПБ не предоставляет.