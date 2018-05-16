Перевод школ на госязык: ПБ завела уголовное дело в отношении пяти человек (33)

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Общество | 16 мая 2018 года, 08:56

В расследуемом Полицией безопасности (ПБ) уголовном процессе о проведенном Русским союзом Латвии (РСЛ) Вселатвийском родительском собрании против перевода школ на латышский язык обучения фигурируют пять человек.

В начатом 18 апреля процессе к одному лицу применен статус подозреваемого, к остальным - статус лиц, против которых начат уголовный процесс.

Как уже сообщалось, подозреваемым по статьям о разжигании национальной розни, антигосударственной деятельности и организации массовых беспорядков является Владимир Линдерман, находящийся под арестом.

Статус лица, против которого начато уголовное дело, применен к лидеру РСЛ Татьяне Жданок. Сам РСЛ сообщил, что ПБ преследовала также члена правления РСЛ Евгению Крюкову.

Более подробной информации ПБ не предоставляет.

Комментарии 33
Беспредел руллит2 часа назад
Вот она дерьмократия и диХтатура во всей своей красе. Вот она "свобода слова", которая у нас только на бумаге. ПБ остаётся ещё "звезду Давида" пришить этим "уголовникам", а так уголовщину уже "пришили".
Как же властьпридержащие боятся свободы ЧЕСТНОГО слова, как же они боятся потерять "кормушку".
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Вывод2 часа назад
При чём тут англосаксонские палачи? У нас своих хватает: схватить, арестовать, посадить, заткнуть рот, т.к. выборы на носу, да и рейтинги ниже плинтуса, вот и истерят: Посадить одних, чтоб другие боялись.
Диктатура во всей красе и нарушение прав человека не поднимут рейтинг полудохлым партейкам.
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Я2 часа назад
Ради поднятия рейтинга сзк кучинский сейчас готов посадить кого угодно и за что угодно...

Но с другой стороны - разве он виноват, что уродился таким "никаким" премьером? крутится чел как может...
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