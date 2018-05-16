Перевод школ на госязык: ПБ завела уголовное дело в отношении пяти человек (33)
В расследуемом Полицией безопасности (ПБ) уголовном процессе о проведенном Русским союзом Латвии (РСЛ) Вселатвийском родительском собрании против перевода школ на латышский язык обучения фигурируют пять человек.
В начатом 18 апреля процессе к одному лицу применен статус подозреваемого, к остальным - статус лиц, против которых начат уголовный процесс.
Как уже сообщалось, подозреваемым по статьям о разжигании национальной розни, антигосударственной деятельности и организации массовых беспорядков является Владимир Линдерман, находящийся под арестом.
Статус лица, против которого начато уголовное дело, применен к лидеру РСЛ Татьяне Жданок. Сам РСЛ сообщил, что ПБ преследовала также члена правления РСЛ Евгению Крюкову.
Более подробной информации ПБ не предоставляет.
Как же властьпридержащие боятся свободы ЧЕСТНОГО слова, как же они боятся потерять "кормушку".
Диктатура во всей красе и нарушение прав человека не поднимут рейтинг полудохлым партейкам.
Но с другой стороны - разве он виноват, что уродился таким "никаким" премьером? крутится чел как может...