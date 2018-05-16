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В конце этой недели в Латвию с северным ветром придет более холодный и сухой воздух, свидетельствует новейший прогноз Global Forecast System.

В четверг и пятницу пройдут кратковременные дожди, местами грозы с градом. Максимальная температура воздуха еще составит +20..+25 градусов.

В субботу и воскресенье будет не теплее +16..+21 градуса. В субботу скорость северного ветра в западной и центральной части страны может достичь 15 метров в секунду. В ночь на воскресенье на траве возможны заморозки.

В субботу в юго-восточных районах еще возможны дожди и грозы, воскресенье пройдет без осадков.

Вероятно, на следующей неделе температура воздуха снова повысится, временами ожидаются дожди и грозы.

Фото: pixabay.com