В выходные ожидаются заморозки (1)
Общество | 16 мая 2018 года, 09:26
В конце этой недели в Латвию с северным ветром придет более холодный и сухой воздух, свидетельствует новейший прогноз Global Forecast System.
В четверг и пятницу пройдут кратковременные дожди, местами грозы с градом. Максимальная температура воздуха еще составит +20..+25 градусов.
В субботу и воскресенье будет не теплее +16..+21 градуса. В субботу скорость северного ветра в западной и центральной части страны может достичь 15 метров в секунду. В ночь на воскресенье на траве возможны заморозки.
В субботу в юго-восточных районах еще возможны дожди и грозы, воскресенье пройдет без осадков.
Вероятно, на следующей неделе температура воздуха снова повысится, временами ожидаются дожди и грозы.
Фото: pixabay.com
Латвийцы стойкие, ко всему готовы.
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