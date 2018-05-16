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В Сейме активно обсуждаются поправки к Закону об иммиграции. В рамках этого вопроса 15 мая парламентарии дискутировали о привлечении в Латвию иностранных исследователей, стажеров и студентов.

Политики национального толка опасаются, что из-за поправок в Латвию прибудет большое число студентов из Индии и Пакистана, пишет Skaties.lv.

За последние три года количество иностранных студентов в Латвии уже выросло на 80% - это существенные ежегодные вложения в экономику страны, отмечает Министерство экономики.

Депутат Сейма Янис Домбрава (VL-TB/LNNK) попытался убедить своих коллег, что число студентов из третьих стран необходимо ограничить, рекомендуя квоту не более 3500 человек в год. Он убежден, что у этих студентов в Латвии помимо образования, есть другие цели.

"В основном число студентов увеличивается из стран с высоким уровнем терроризма – из Пакистана и Индии. Эти студенты едут в Латвию, конечно, не учиться, а работать в кебабницах и других заведениях", - сказал политик.

Депутаты отклонили предложение Домбравы. Кроме того, приглашенные эксперты отметили, что не следует ограничивать число иностранных студентов.

"Директива запрещает устанавливать определенную квоту для студентов. Квоты могут быть установлены, например, для тех, кто приглашен на работу, что может быть сделано каждым государством по желанию. Но в отношении студентов определено, что квот не должно быть, ни в одной стране", - пояснила заместитель начальника Управления по делам миграции и гражданства Майя Розе.

Между тем, Министерство экономики подчеркнуло, что экспорт высшего образования является одним из направлений, которое помогает развивать латвийскую экономику.

"Индия - страна растущей экономики. Там есть много гениев, которых мы должны привлекать и давать им возможность развивать свои идеи здесь. В отношении этих стран не следует создавать барьеры", - сказал представитель ведомства Алдис Букшс.