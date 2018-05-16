Общество |

Предприятие Rīgas satiksme информирует, что с 19 мая и до окончания сезона отдыха, посещения пляжей и огородов (по крайней мере до 31 августа), в связи с увеличением пассажиропотока и для обеспечения более удобного проезда пассажиров к существующим местам отдыха, на огороды и пляжи, расположенные на территории Риги, – на Мангальсалу, в Вецаки, Даугавгриву, Вакарбулли и Межапарк, будут внесены следующие изменения:

Автобус № 58 в летнем сезоне будет курсировать до Вецаки. Отдельные утренние рейсы в рабочие и выходные дни будут выполняться только до Вецмилгрависа. Будут также изменения в расписаниях на рабочие дни и выходные дни;

У автобусов № 3 и 30 вводится новое расписание на выходные дни. По субботам, воскресеньям и праздничным дням автобусы 3-го маршрута будут курсировать из Плявниеки начиная с 7:34 до Вакарбулли, а автобусы 30-го маршрута с 19 мая будут курсировать также по субботам, воскресеньям и праздничным дням;

Для удобства пассажиров автобусы № 36 будут курсировать чаще. Вносятся изменения в расписания на рабочие дни и выходные дни;

Автобус № 29 до конца летнего сезона будет продлен до Вецаки, и автобусы будут курсировать по маршруту „Межциемс – Вецмилгравис – Вецаки”. Обращаем ваше внимание, что рейс в 8:31 из Межциемса в рабочие дни будет выполняться только до конечного пункта „Вецмилгравис”;

Для обеспечения более удобного проезда на рижские пляжи, с 19 мая вносятся изменения в расписания автобусов № 2, 24, 19, 29 на выходные дни и № 19, 29 – на рабочие дни;

С 19 мая вводится летнее расписание на выходные дни на автобусных маршрутах № 15 и 31.

У трамвая № 11 – изменения в расписании на выходные дни.