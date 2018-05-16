Общество |

На бульваре Бривибас расцвели розовые и красные тюльпаны на фоне васильково-голубых цветочков мускари, образуя надпись «Es mīlu Latviju», сообщает Rīgas meži.

На правой стороне от памятника расцвел латвийский флаг, который состоит из тюльпанов темно-красного и белого цвета сортов Pallada и White dream.

Цветы были посажены осенью прошлого года на площади 620 квадратных метров. Среди них 94 000 луковиц тюльпанов и мускари. Сердце образуют 1 200 тюльпанов. Композиция получила название «Цветущая весна столетия».

Авторы идеи – предприятия Onava, Rīgas meži и группа латвийских садоводов, которые таким образом сделали подарок к столетию Латвийского государства.

15 мая около Памятника Свободы участники проекта «Цветущая весна столетия» собрались вместе, чтобы оценить результат работы и оставить свои подписи в Почетной книге памятника Свободы.

Фото: twitter.com/LatvijaiSimts