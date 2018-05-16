Расцвела клумба Es mīlu Latviju у Памятника Свободы (8)

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Общество | 16 мая 2018 года, 10:37

На бульваре Бривибас расцвели розовые и красные тюльпаны на фоне васильково-голубых цветочков мускари, образуя надпись «Es mīlu Latviju», сообщает Rīgas meži.

На правой стороне от памятника расцвел латвийский флаг, который состоит из тюльпанов темно-красного и белого цвета сортов Pallada и White dream.

Цветы были посажены осенью прошлого года на площади 620 квадратных метров. Среди них 94 000 луковиц тюльпанов и мускари. Сердце образуют 1 200 тюльпанов. Композиция получила название «Цветущая весна столетия».

Авторы идеи – предприятия Onava, Rīgas meži и группа латвийских садоводов, которые таким образом сделали подарок к столетию Латвийского государства.

15 мая около Памятника Свободы участники проекта «Цветущая весна столетия» собрались вместе, чтобы оценить результат работы и оставить свои подписи в Почетной книге памятника Свободы.

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Фото: twitter.com/LatvijaiSimts

Комментарии 8
Не Лоялен36 минут назад
Ему за это не платят)
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Не Лоялен41 минуту назад
Хоть что то полезное сделали для Латвии!Надеюсь в скором времени,все поймут в чем разница,любить Латвию, как свою родину,страну,в которой ты родился,и любить(Уважать)Правящею элиту,в лице всяких Иесалниксов,Домбрав,и прочих!
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Патриот 27 минут назад
Я всегда любил Латвию и народ который в ней проживает но мерзкие чинуши в виде Иесалниексов, голубых Ринкевичей, Домбрав и напрочь тупого президента отравляют жизнь в моей стране. Таких уродов нужно изолировать от людей пожизненно и поверьте мне, жизнь наладится. Клумба действительно красивая!
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