Между Ригой и Кекавой хотят пустить лодку (4)

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Общество | 16 мая 2018 года, 11:01

Между Кекавой и Ригой, возможно, будет создано сообщение по водным путям, рассказал в интервью LTV7 автор идеи речного транспорта Гвидо Паулиньш.

«Я – моряк. Отсюда и идея. По моим подсчетам, расстояние от Кекавы до Рижского центрального рынка около 16 километров. Лодки вместимостью до 29-ти человек, я готов приобрести сам - начать свой бизнес. Максимальная скорость такой лодки — 42 узла (около 77 километров в час). На оптимальной скорости в 20 узлов (45 км/ час) из Кекавы до Риги можно добраться приблизительно за двадцать минут», - подсчитал Гвидо.

Между тем, он отметил, что для курсирования водного транспорта необходима инфраструктура.

По словам главы отдела развития Кекавской краевой думы Мариса Озолиньша, одно из главных условий реализации этого проекта – деньги.

«Можно мечтать, но если не будет денег - ничего нельзя будет сделать. И только стоянки Park&ride могут обойтись если не в миллион, то в несколько сотен тысяч евро», - сказал Озолиньш.

Дно Даугавы и проходимость реки уже исследовали рыбаки совместно с думой Саласпилса. Кекава уже получила данные. Следующим шагом должны стать переговоры с Ригой - конечной станцией речного транспорта. Поиск средств для проекта начнется, когда самоуправления договорятся.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Асса2 часа назад
Эти катера -наследие "окупантов", как впрочем и многое другое, а нацЫки боятся всего совдеповского, вдруг у жителей Кекавы ностальгия по прошлому проснётся, ведь тогда им жилось, не как сегодня...
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?2 часа назад
можно поросить Россию прислать подводную лодку. Как Ульманис просил СССР ввести войска
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Дык2 часа назад
А прогулочные катера слабо запустить?
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