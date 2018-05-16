Нацблок: Латвия должна защищать патриотов, борющихся с инакомыслящими (40)

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Общество | 16 мая 2018 года, 17:45

Латвийским структурам безопасности стоит больше думать о том, укрепляют ли их действия на публичных акциях веру в силу государства и одинаковое отношение к каждому гражданину, заявили депутаты от Национального объединения (VL-TB/LNNK) в разговоре с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом.

Ранее представители VL-TB/LNNK указали, что "несоразмерные действия полиции по отношению к миролюбивым пикетчикам и защитникам латышских ценностей, которые были проведены 1 и 9 мая, недопустимы".

Лидер нацблока Райвис Дзинтарс 1 мая отправил письмо Козловскису и начальнику Госполиции Инту Кюзису, в котором попросил предоставить объяснения действий сотрудников правоохранительных органов во время протестной акции.

"Провокаторами являются вовсе не те латыши, которые протестовали против безобразия 1 и 9 мая. Провокаторами являются именно организаторы этого нонсенса. Они проверяют латвийское государство, угрожая оппонентам и обратившись против латышского языка, против основ Латвии. Они смотрят, насколько сильно можно нас унизить и как будет реагировать страна. Государству, и в этом конкретном случае полиции, следует защищать каждого патриота, который хочет возразить этим провокациям. Это было послание, которое мы недвусмысленно передали министру внутренних дел и начальнику Госполиции", - заявил Дзинтарс.

Напомним, 1 мая, во время Первомайской демонстрации участники марша вырвали у активиста Айниса Спрогиса плакат и толкали его. 9 мая активист был замечен в парке Победы с тем же плакатом. Спрогис был задержан и выдворен из парка.

Фото: delfi.ee

Комментарии 40
Алекс2 часа назад
Полиция сработала профессионально и предотвратила провокацию,да заодно спасла здоровье двум больным людям,у которых с головой не все в порядке и так.А как хотелось бы Дзинтарсам,чтобы провокация удалась и и один из молодого поколения ворюг латвийских срубил на этом политкапитал и немножечко евро от хозяина.
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Sedna2 часа назад
Ну дык, и защищайте нацист нациста, гомик гомиика. От этого "инакомыслие" не исчезнет. Скорее даже наоборот. Умных людей много, а вас, дебилов, всё равно меньше. Всем рот не заткнете и в тюрьму не посадите к блатным.
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Slava2 часа назад
"Инакомы́слие — суждение в области морали или общественной жизни, отличающееся от принятого в обществе или коллективе; а также открытое отстаивание данного суждения. Люди, выражающие подобного рода мнения, называются инакомыслящими.

В тоталитарных государствах и общественных структурах инакомыслие преследуется"

Что-то это напоминает.
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