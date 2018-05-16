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Желая убедиться в честности жителей Латвии и способности общества к доверию, Фестиваль общения LAMPA провел необычный социальный эксперимент. Солнечным днем жителям центра Риги, Зиепниеккалнса и Агенскалнса предлагалось купить мороженое в магазине без продавца, честно оставив деньги в предназначенной для этого шкатулке.

Эксперимент снимали скрытой камерой. 80% "покупателей" мороженого оставили в шкатулке нужную сумму, а оставшиеся 20% заплатили меньше. Но не было ни одного покупателя, который бы ушел, не заплатив.

В каждом из мест проведения эксперимента – в Верманском саду, возле Агенскалнского рынка и в Зиепниеккалнсе – стенд с мороженым стоял в течение полутора часов. Возле стенда разместили надпись "Самообслуживание! Домашнее мороженое. 1 шт. = 1 евро".

В целом за это время около "магазина доверия" остановились и с любопытством изучили его предложение 143 человека, 20 из которых "купили" мороженое. Чаще всего один человек покупал две, а то и три порции. В 80% случаев люди оставляли назначенную сумму в 1 евро за порцию без сдачи, и лишь 20% положили денег меньше.

"Мы провели эксперимент в рамках подготовки к Фестивалю общения LAMPA. Этим летом лейтмотивом фестиваля станет доверие – одна из основных жизненных ценностей. В исследовании "Мировые ценности" доверие определяется как одна из важнейших установок, от которого зависит жизнь общества: его сила, качественные характеристики, уровень экономического развития и здоровье. Только доверяя друг другу, мы можем создать сильное общество, где люди будут чувствовать себя счастливыми, а среду своего обитания безопасной. Поэтому результаты эксперимента от души радуют – почти 100% "покупателей" оставили за мороженое назначенную сумму в один евро, и лишь некоторые бросили в шкатулку меньше", – говорит директор Фестиваля общения LAMPA Иева Морица.

В разговоре с прохожими, которые проявили интерес к мороженому, но все-таки его не взяли, выяснилась и причина этого – нехватка наличных. Другими словами, вместо того, чтобы взять мороженое и заплатить за него меньше, люди предпочли честно от него отказаться