Общество |

Новые правила, обязывающие банки сообщать Службе госдоходов (СГД) о физических лицах с годовым оборотом счета свыше 15 тысяч евро, — это попытки получить контроль за частной жизнью граждан, считает политтехнолог Юргис Лиепниекс. Такое мнение он высказал в интервью RīgaTV 24.

"Я думаю, что новые правила - это история о том, что государство хочет большего контроля над жизнью латвийцев. 15 000 евро в год… Таких счетов очень много. Это просто нормативный акт, чтобы открыть государству неконтролируемый, свободный доступ, без санкции судьи или чего-то другого", — пояснил он.

По словам политтехнолога, доступом к информации не ограничится только Служба госдоходов.

"Конечно, такая информация очень поможет "подловить" тебя на чем-то. Без сомнений. Но это вопрос политических ценностей. Если доступ получает СГД, то его автоматически получают и органы безопасности. Твой личный счет — это все же достаточно чувствительная информация. Чувствительнее для некоторых только информация о здоровье", — сказал Лиепниекс.

Как сообщалось, с 18 мая банки должны будут сообщать о физических лицах, у которых годовой оборот счета превышает 15 000 евро.

Фото: pixabay.com