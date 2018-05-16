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Построив Керченский мост между Россией и Крымским полуостровом, РФ в который раз подтвердила свое нежелание исполнять Минское соглашение, указали в Министерстве иностранных дел Латвии. Об этом пишет NRA.

МИД Латвии также поддерживает сообщение Евросоюза о строительстве Крымского моста, в котором говорится, что открытие моста является новым нападением на территориальную целостность Украины.

В МИД пояснили, что построив Керченский мост, Россия существенно нарушает территориальную неприкосновенность Украины и, действия РФ являются нарушением международного права.

"Крымский мост построили без согласия Украины и, таким образом Россия уже в который раз подтверждает свое нежелание исполнять Минское соглашение. Считаем, что нужно оставить в силе санкции Евросоюза в отношении РФ", - указали в министерстве.

Латвия также придерживается мнения, что целью строительства Керченского моста является усиление принудительной интеграции оккупированного полуострова, отметили в МИД. В госучреждении считают, что мост ограничит морское сообщение с украинскими портами в Азовском море.

Напомним, 15 мая прошло торжественное открытие Крымского моста. Президент России Владимир Путин за рулем грузовика КамАЗ открыл движение каравана со строительной техникой со стороны Тамани к Крыму.