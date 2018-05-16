МИД Латвии считает открытие Крымского моста атакой на Украину (40)

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Общество | 16 мая 2018 года, 15:48

Построив Керченский мост между Россией и Крымским полуостровом, РФ в который раз подтвердила свое нежелание исполнять Минское соглашение, указали в Министерстве иностранных дел Латвии. Об этом пишет NRA.

МИД Латвии также поддерживает сообщение Евросоюза о строительстве Крымского моста, в котором говорится, что открытие моста является новым нападением на территориальную целостность Украины.

В МИД пояснили, что построив Керченский мост, Россия существенно нарушает территориальную неприкосновенность Украины и, действия РФ являются нарушением международного права.

"Крымский мост построили без согласия Украины и, таким образом Россия уже в который раз подтверждает свое нежелание исполнять Минское соглашение. Считаем, что нужно оставить в силе санкции Евросоюза в отношении РФ", - указали в министерстве.

Латвия также придерживается мнения, что целью строительства Керченского моста является усиление принудительной интеграции оккупированного полуострова, отметили в МИД. В госучреждении считают, что мост ограничит морское сообщение с украинскими портами в Азовском море.

Напомним, 15 мая прошло торжественное открытие Крымского моста. Президент России Владимир Путин за рулем грузовика КамАЗ открыл движение каравана со строительной техникой со стороны Тамани к Крыму.

Комментарии 40
АТАК2 часа назад
Так действуй, вышли посла России из Латвии, прекрати дипломатические отношения с Россией. Будь солидарен с Украиной.Начинай.
3
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Совсем плохо с головой1 час назад
в ЛатвийскОЙ МИДе всех за идиотов ужесчитают. В минских соглашениях ни слова не было о Крыме
2
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***1 час назад
КАКАЯ красота , произведение на высшем уровне . Грандиозно !!! Посмотрите на наш южный , ржавый , миллионный , 50 метров через речку смешно и противно . Один грабеж происходит у нас и покрывательство воров .
1
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