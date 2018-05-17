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Публикация содержимого так называемых "мешков ЧК" или документов бывшего Комитета госбезопасности (КГБ) будет большой победой российской спецслужбы, об этом в программе Латвийского телевидения "Viens pret vienu" сказал латвийский композитор Мартиньш Браунс.

На вопрос, надо ли Латвии сейчас оценивать и разбираться кто чем занимался в советское время, Браунс сказал, что хочет начать ответ так: "Ничего личного — идите с**ть!".

"Думаю, что российские спецслужбы одержали бы большую победу от открытия "мешков ЧК", так как есть люди, которые по-прежнему служат этим спецслужбам, но их нет в этих списках. Должностные лица, выполняя планы спецслужб, могли сфальсифицировать списки. Поэтому я и говорю такие грубости", - пояснил Браунс.

Он также рассказал, что в свое время был оболган, но, на вопрос ведущего, какая ложь про него прозвучала, ответил только: "Ай, не хочу...".

Мартиньш Браунс не в первый раз высказывает в СМИ свои довольно категоричные точки зрения.

Так, в 2012 году композитор Браунс заявил, что готов назвать себя фашистом. Об этом он рассказал в интервью Latvijas avīze.

Он признался, что очень резко реагирует на слово "национальный", особенно, в свой адрес.

"Я еще радикальнее. Если бы меня какой-то русский назвал "фашистом", я бы сказал: "Да, я национальный, националист, фашист, кто хотите". И они сразу бы закрыли рот. Если ты можешь позволить себе надеть майку с надписью "ce-ce-ce-pe", то я с таким же успехом могу носить свастику. И это будет равноценно", - заявил он.

"Это даже лучше, потому что перконкрустс – это латышский народный символ, даже Вторую мировую войну не нужно вспоминать", - добавил Браунс.

Фото: flickr.com