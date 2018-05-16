Долой политрепрессии! У тюрьмы прошел митинг солидарности с Линдерманом (20)

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Общество | 16 мая 2018 года, 16:20

Сегодня, 16 мая, около здания Центральной Рижской тюрьмы состоялся "митинг солидарности" в поддержку арестованных общественных активистов Александра Гапоненко и Владимира Линдермана. Информацию о проведении мирной акции на своей странице в Facebook разместила журналист Алла Березовская.

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Мероприятие началось в 15.00 и собрало около 20 участников. Среди присутствующих были замечены лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок, глава русской общины Латвии Владимир Соколов,журналист Юрий Алексеев, правозащитники Владимир Бузаев и Александр Кузьмин и доцент Балтийской Международной Академии Константин Матвеев.

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Некоторые из участников митинга били в барабаны, люди стояли с плакатами, на которых были видны такие слоганы как "Долой политические репрессии". Также Юрий Алексеев зачитал перед присутствующими письмо от Гапоненко, находящегося уже почти месяц в заключении.

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Напомним, Александр Гапоненко был задержан Полицией безопасности 20 апреля. Он подозревается в противоправных действиях в отношении Латвии. Между тем, Владимир Линдерман был задержан 8 мая в рамках начатого 18 апреля уголовного процесса против Татьяны Жданок в связи с организованным РСЛ и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием.

Фото: facebook.com/alla.berezovskaya.73

Комментарии 20
РИЖАНИН 1 час назад
Господи !!! когда мы освободим нашу страну от гнусных разрушителей нашей жизни . Ведь уже надо прислушаться к не довольствию людей к правительству . Так нет чем дальше в лес тем больше дерьма они надумывают не во благо страны, народа, земли . Народ мы должны выдержано победить шайку считанных глупцов и захватчиков нашей Страны !!!
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Garik1 час назад
Ламброзо вообще-то был врач-психиатр. Попроси на Твайке табличку под портретом исправить.
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за Лидермана 2 плаката1 час назад
а за Гапоненко 1 , типа Шура давно сидит и надежды мало
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