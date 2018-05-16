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Сегодня, 16 мая, около здания Центральной Рижской тюрьмы состоялся "митинг солидарности" в поддержку арестованных общественных активистов Александра Гапоненко и Владимира Линдермана. Информацию о проведении мирной акции на своей странице в Facebook разместила журналист Алла Березовская.

Мероприятие началось в 15.00 и собрало около 20 участников. Среди присутствующих были замечены лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок, глава русской общины Латвии Владимир Соколов,журналист Юрий Алексеев, правозащитники Владимир Бузаев и Александр Кузьмин и доцент Балтийской Международной Академии Константин Матвеев.

Некоторые из участников митинга били в барабаны, люди стояли с плакатами, на которых были видны такие слоганы как "Долой политические репрессии". Также Юрий Алексеев зачитал перед присутствующими письмо от Гапоненко, находящегося уже почти месяц в заключении.

Напомним, Александр Гапоненко был задержан Полицией безопасности 20 апреля. Он подозревается в противоправных действиях в отношении Латвии. Между тем, Владимир Линдерман был задержан 8 мая в рамках начатого 18 апреля уголовного процесса против Татьяны Жданок в связи с организованным РСЛ и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием.

Фото: facebook.com/alla.berezovskaya.73