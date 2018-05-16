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Для удовлетворения повседневных нужд 53% жителей Латвии хотели бы получать зарплату, составляющую по крайней мере 1000 евро в месяц, свидетельствует опрос портала по поиску вакансий CV Market.

14% респондентов заявили, что для повседневных нужд им требуется 1200 евро в месяц, 18% хотят получать больше 1200 евро, а 21% - 1000 евро. 25% латвийцев были бы довольны зарплатой в 800 евро, 17% хватило бы 600 евро, а 5% - 400 евро в месяц.

Зарплатой от 600 до 800 евро в большинстве случаев были бы довольны женщины в возрасте до 35 лет, а зарплату свыше 1200 евро хотят получать мужчины в возрасте старше 35 лет.

Молодые женщины без опыта работы и мужчины старше 45 лет, со средним или профессиональным образованием, проживающие вне Риги, работающие в промышленности и обслуживающей сфере, хотели бы получать хотя бы 400 евро в месяц.

Зарплата более 1200 евро интересует опрошенных с высшим образованием, опытом работы не менее 10 лет, работников ИТ, строительства, недвижимости, управления и финансов.

По сравнению с другими европейскими странами в Латвии средняя зарплата - одна из самых низких. По данным портала Jobseurope.net о средних зарплатах в столицах европейских стран в 2017 году, в Риге она составляла после уплаты налогов 631,53 евро, и по этому показателю латвийская столица занимала 28-е место среди столиц европейских государств. Первое место в списке занимает Люксембург, где средняя зарплата составляет 3042,07 евро в месяц.

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