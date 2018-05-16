В Вецмилгрависе на время отключат водоснабжение (1)
Общество | 16 мая 2018 года, 20:56
В четверг, 17 мая, с 12 до 19 часов пройдут запланированные работы по ремонту водопровода на улице Балтасбазницас 40 и 42, по этой причине будет отключен водопровод на промежутке от улицы Атлантияс 4 до улицы Мерниеку, а также улицы Ринужу.
Водоснабжение будет отключено в следующих зданиях:
на улице Атлантияс 4, 6, 8 и 12;
на улице Балтасбазницас 40 и 42;
на улице Мерниеку 13;
на улице Ринужу 11, 15, 16, 20, 22 и 22а.
Указанное время ремонта может меняться в связи с объемом работы. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды. Rīgas ūdens приносит свои извинения клиентам за доставленные неудобства.
Фото: pixabay.com
В плявнеках уже три дня с крана течет желтая .
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