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Прекращение деятельности ABLV Bank - сильный удар по традициям меценатства в Латвии, заявила в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" министр культуры Даце Мелбарде.

По ее словам, прекращение работы банка ослабило меценатство, потому что в нем свои средства держал и фонд Бориса и Инары Тетеревых. Министр не скрывала, что прекращение работы ABLV Bank имеет для культуры финансовые последствия, потому что несколько его проектов было связано и со столетием Латвии.

Мелбарде заявила, что хоть эта ситуация разрешена, в бюджете Министерства культуры образовалась дополнительная нагрузка.

"Потеря каждого мецената - это ущерб для культуры, потому что позиции меценатства в Латвии не так сильны. Среди проектов, на которые повлияло прекращение работы ABLV Bank, можно назвать проект Музея современного искусства, который мы сейчас остановили. Совершенно очевидно, что в 2021 году музей не откроется. Также с 2005 года благотворительный фонд ABLV Bank вместе с Минкультом и специалистами по современному искусству формировал коллекцию Музея современного искусства. В целом это примерно 1211 произведений искусства на сумму 800 тыс. евро. Эти средства теперь тоже заморожены", - указала министр.

Чтобы коллекция не была разделена, важно понять, каким образом будет проходить ликвидация банка, добавила она.

"Я встречалась с членами правления банка и подчеркнула, что очень важно сделать все, чтобы эту коллекцию не делили и не распродавали. Со стороны руководства банка я в этом смысле получила понимание и поддержку. В случае необходимости мы пойдем в правительство и будем просить выкупить коллекцию, потому что, как только коллекции будет что-то угрожать, нужно соответственно реагировать", - отметила Мелбарде.

Как сообщалось, 26 февраля в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения ЕЦБ о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Фото: flickr.com/Saeima