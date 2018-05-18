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Пользователи соцсети подвергли критике новые правила Кабинета министров, согласно которым банкам придется сообщать Службе государственных доходов (СГД) о физических лицах, у которых на банковском счете годовой оборот средств превышает 15 000 евро. Некоторые считают, что такие новшества отвернут от Латвии еще больше людей, особенно тех, кто шлет на родину деньги из-за рубежа.

"15 000 € в год - это только 1250 евро. СГД, как в том анекдоте, будет выяснять, почему после коммунальных платежей, счетов и продуктов еще кому-то остались средства на стамотолога. Правительство и Дана Рейзниеце-Озола в принципе говорят: не быть совсем бедным подозрительно и должно быть подвергнуто репрессиям", - написала публицист и журналист, комментатор газеты Diena Агнесе Маргевица.

15 000€ gadā ir tikai 1250€ mēnesī. VID kā tajā anekdotē izmeklēs, kāpēc pēc komunālajiem, rēķiniem un pārtikas kādam pieticis vēl arī zobuārstam. Valdība un DRO principā pasaka: nebūt pilnīgam nabagam ir aizdomīgi un represējami. https://t.co/37PjX1z5EK — AM (@AgneseMargevica) 16 мая 2018 г.

Пользователи соцсети поддержали дискуссию об отчетности с годовым оборотом в 15 000 евро.

"Средняя зарплата составляет 1000 евро. Если каждый житель, может быть, украл 250 евро в месяц, то это уже миллиарды! И, в конце концов, у сотрудников СГД есть право знать, сколько ты тратишь на любимого, сколько на алкоголь и сколько перечислил брату", - указал Волдемар Бургис.

А Эвита Кузма считает, что "боятся те, кому есть что скрывать".

"Все ок только до тех пор, пока не говорим о деньгах, которые присылают родственники или члены семьи из экономической ссылки, чтобы помочь столкнувшейся с трудностями родне, или своей семье. Будут тратиться дополнительные ресурсы государства, которые помогут разными способами отдалиться и отделиться от Латвии. Браво!", - пишет Сергей Зиноватный.

Ранее политтехнолог Юргис Лиепниекс указал, что таким образом Латвия пытается контролировать частную жизнь своих жителей.

"Я думаю, что эта история о том, что государство хочет иметь больший контроль над частной жизнью жителей, легально и просто получать информацию о частных делах людей. 15 тысяч в год...таких счетов будет очень много", — заявил политтехнолог.

Напомним, разработанные министерством финансов во главе с Даной Рейзниеце-Озолой правила предусматривают порядок, согласно которому, кредитное учреждение или поставщик услуг по платежам ежегодно до 1 февраля будут подавать информацию в СГД о клиентах, у которых на счете до востребования или расчетном счете общий оборот по дебетным или кредитным операциям составил 15 000 евро или превысил эту величину.

Информация предоставляется в электронном виде о физических лицах, которые являются резидентами Латвии.

Поправки в законе о налогах и пошлинах, которые предусматривают данный порядок, были разработаны в рамках налоговой реформы. Планируется, что они вступят в силу 18 мая 2018 года. Информацию о физических лицах надо будет предоставлять ежегодно до начала февраля, а в этом году данные о физических лицах, у которых 1 января 2018 года остаток средств на счете составил 15 000 евро, СГД должна получить до 1 сентября.

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