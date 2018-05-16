Общество |

Работы по обновлению асфальтового покрытия улицы Краста, одной из главных магистралей Риги, могут начаться в июле, хотя закупка на ремонт еще даже не объявлена. Об этом на заседании комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта сегодня сообщил и. о. директора департамента сообщения Эмил Якринс.

Ремонт ул. Краста, по всей вероятности, начнется в июле, но проектирование еще не закончилось.

"Как только проект будет готов, будет объявлен закупочный конкурс на выполнение строительных работ. Это может произойти в июле", - сказал он.

Крупные ремонтные работы в Риге начнутся уже завтра на ул. Бривибас, где планируется обновить дорожное покрытие на участке от ул. Бруниниеку до Воздушного моста. Обновление покрытия на бульв. Калпака на участке до ул. Валдемара начнется на следующей неделе, график работ по обновлению покрытия на ул. Меркеля еще не составлен.

После Праздника песни начнется перестройка путепровода на Брасе, в июле будут построены три пешеходных перехода на отдельных рижских улицах, в августе начнется прокладка велодорожки на ул. Тургенева.

Ремонтные работы невозможно проводить без ограничения движения транспорта, но строители и департамент сообщения обещают организовать его так, чтобы максимально уменьшить неудобства для людей, заверил Якринс.

На обновление дорожного покрытия улиц в бюджете Рижского самоуправления в этом году выделено 13,10 млн евро.

Фото: pixabay.com