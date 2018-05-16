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В воскресенье, 13 мая, пропал 28-летний житель Лудзенского края Руслан Кирован, сообщает благотворительная организация Bezvests.lv .

Молодой мужчина уехал из своего дома в поселке Нукшу в 10.00 и до сих пор не вернулся. По словам Bezvests.lv, Руслан направлялся в поселок Пилду, но о своих дальнейших планах родственникам не сообщил.

Пропавший может передвигаться на автомобиле Volkswagen Passat B5 2003 года выпуска с номерным знаком KS-4423. Возможно, вместе с ним была девушка с чёрными волосами средней длины.

Приметы: рост 180 см, внешность восточного типа, спортивного телосложения, короткие волосы, достаточно широкие брови.

Был одет: в спортивные штаны с рисунками армейского типа зелёного цвета, серо-чёрную куртку, на ногах – белые кроссовки.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном местонахождении, Bezvests.lv просит срочно сообщить в полицию по номеру 110 или связаться с благотворительной организацией по телефону 22 084 084.

Фото: bezvests.lv