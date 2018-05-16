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С открытием купального сезона на официальных пляжах Риги приступили к дежурствам спасатели управления безопасности на воде и гражданской обороны муниципальной полиции столицы, сообщила представитель Рижской думы Илзе Крукле.

Спасатели все лето будут работать на восьми пляжах - в Вецаки, на Луцавсале, в Вакарбулли, Румбуле, Даугавгриве, на Кишэзерсе, озере Бабелите и Кипсале.

Так как не все отдыхающие предпочитают официальные места для купания, а купаются и в других местах, в столице будет один мобильный патруль спасателей, который каждый день будет обследовать неофициальные места для купания.

Как сообщалось, купальный сезон официально открылся в Латвии во вторник, 15 мая.

Фото: pixabay.com