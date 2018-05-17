К визиту папы римского за 200 тысяч евро отремонтируют рижские здания (6)

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Общество | 17 мая 2018 года, 07:30

Для подготовки к визиту в Латвию папы римского Франциска Рижская дума планирует выделить софинансирование в размере 233 232 евро, большую часть средств предусмотрев для ремонта зданий.

Выделить финансирование у столичной думы просил архиепископ Збигнев Станкевич с учетом требований к обеспечению визита главы римско-католической церкви.

В основном средства пойдут на ремонт зданий для приема гостей - на эти цели будет выделено 188 805 евро. Ремонтные работы будут проведены в комплексе зданий рижской церкви Св. Марии-Магдалины и в кафедральном соборе Св. Иакова.

Представители церкви на заседании отметили, что затраты на организацию пребывания папы римского в Риге еще могут увеличиться.

Как сообщалось, глава римско-католической церкви папа Франциск посетит страны Балтии с 22 по 25 сентября. В Латвии он будет находиться 24 сентября.

Комментарии 6
Олеко1 час назад
А что так мало, 200 тыс. всего? Надо было пару сотен миллионов выделить. У меня во дворе ямы залатать, вдруг папик захочет посмотреть как реально люди живут?
Вообще-то конечно странно, что он в нашу помойку решил заглянуть. Довольно было бы Эстонии и Литвы, а латыши сейчас начнут декорации городить на Ульманя Гатве, стыдобные развалины прикрывать..
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Zirga galva, kāpēc tu neguli?46 минут назад
И как давно язычники перестали верить в лошадь и перешли в религию!
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ясен перец46 минут назад
Ремонт в честь Папы -хороший повод "отмыть бабки".
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