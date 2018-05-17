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Медики обеспокоены нескончаемым ростом числа ВИЧ-инфицированных в Латвии. Каждый год вирус иммунодефицита находят у примерно 300 человек, сообщает Skaties.lv.

Хоть государство и оплачивает новейшие лекарства, с помощью которых можно эффективно приостановить болезнь, находящиеся в группе риска люди неохотно идут на проверки, не начинают лечение и, сами того не зная, передают заболевание дальше.

В начале этого года в Латвии были зарегистрированы 7 343 ВИЧ-инфицированных, 371 из них - новые носители вируса. По сравнению с другими странами Евросоюза, в Латвии число диагностированных впервые пациентов оценивается как очень большое.

Медики указали, что ВИЧ и СПИД уже давно не ассоциируются у людей с болезнью, которая касается только героиновые наркоманы или люди с гомосексуальной ориентацией.

"Установлены такие стереотипы, что есть известный круг людей, болеющих этой инфекцией. Но это уже давно не так. ВИЧ-инфекция может коснуться любого человека - это может быть медик, учитель, юрист. Это может случиться с каждым", - заявила главврач Латвийского центра инфектологии Велга Кюсе.

Напомним, за год общее число ВИЧ-инфицированных в Латвии возросло на 5,3%. На 1 января 2017 года в Латвии было зарегистрировано 6972 ВИЧ-инфицированных - на 5,5% больше, чем годом ранее, а на 1 января 2018 года - 7343 ВИЧ-инфицированных, на 371 больше. В январе 2017 года на учете в ЛИЦ числилось 5298 ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом - на 7,6% больше, чем годом ранее, а на 1 января 2018 года - на 7,3% больше, чем в январе 2017 года.

Сейчас в Латвии зарегистрирован 1921 пациент в стадии СПИДа - на 7,6% больше, чем в прошлом году, когда на учете состояло 1786 таких пациентов.

Фото: medscape.com