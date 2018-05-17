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После аннексии Крыма и размещения сил НАТО в Балтии все активней стали задерживать местных жителей по подозрению в шпионаже, в основном, в интересах России, пишет сайт Re:Baltica. Всего с 2014 года в Балтии арестовано 20 человек – десять в Эстонии, восемь в Литве и двое в Латвии. В Латвии это первые случаи шпионажа со времен восстановления независимости, отмечает сайт.

В феврале журналисты Re:Baltica отправились на курсы сварщиков для безработных в Елгаве в надежде встретить бывшего мастера путей Елгавского отделения Latvijas dzelzceļš Александра Красноперова. Он стал первым жителем Латвии, обвиненным в шпионаже в пользу России.

Полиция безопасности (ПБ) подозревала Красноперова с лета 2015 года. Сотрудники службы безопасности уверены, что Красноперов переснял с камер наблюдения LDz видео с грузом военной техники НАТО, пересекавшим город, и со своей электронной почты переслал видео другу в Калининграде по имени Максим Кротов. Оба якобы познакомились на слете ветеранов армии. Красноперов в свое время воевал в рядах советской армии в Афганистане, Кротов – якобы в Чечне.

Издание отмечает, что Красноперов имел доступ к видео, так как обязанностью руководимой им команды из 18 человек был ремонт рельсов на участке длинной в 60 километров. Несколько раз Красноперов пересылал и список внеочередных маршрутов поездов.

Сразу после задержания он признал вину, затем стал отрицать, заявляя, что на него оказано давление. Красноперов признает, что посылал видео и фото, но он просто делился с товарищами, которые сами пережили военные действия – версию Красноперова для Re:Baltica изложил его адвокат Геннадий Иванкин. Предоставить более подробную информацию адвокату не позволяет закон, но он считает, что дело построено на слабых доказательствах.

Как пишет Re:Baltica, это первое дело о шпионаже, дошедшее до суда, и его исход определит стандарты для всех последующих. Однако на данный момент кажется, что дело, которое за закрытыми дверями рассматривает Елгавский суд, трещит по швам. Из 24 начальных эпизодов остались только 14.

В начале января суд неожиданно решил освободить Красноперова из-под стражи, где он провел более года. Мужчина в зале суда чуть не плакал, сообщает издание.

В апреле 2016 года Сейм в срочном порядке принял поправки к Уголовному закону, дополнив статью о шпионаже. Спецслужбы утверждали, что устаревшие формулировки не позволяют призывать к ответственности тех, кто этим занимается.

"В обществе зачастую звучит вопрос – почему в Эстонии могут поймать шпионов, почему в Литве могут, почему в Латвии таких дел нет. Я хотел бы сказать, что в большой степени это недостаток нормативных актов", — указал на совместном заседании Юридической комиссии и Комиссии по национальной безопасности Сейма заместитель начальника ПБ Инт Улманис.

Он объяснял, что за последние восемь лет было возбуждено шесть уголовных дел, которые кончились безрезультатно из-за устаревших законов.

Спустя чуть более полугода после поправок к закону, в ноябре 2016 года ПБ задержала Красноперова.

Согласно информации в распоряжении Re:Baltica, после восстановления независимости в Эстонии за шпионаж в пользу России арестовали как минимум 14 человек. Между тем, в Латвии были арестованы двое, а в Литве – восемь человек. Двое из них шпионили в пользу Белоруссии.

Тому, что в Латвии так мало задержанных, есть два объяснения.

Во-первых, латвийские службы обычно работающих под прикрытием посольств шпионов высылают из страны без шумных заявлений. Это утверждение невозможно проверить, так как информация является государственной тайной.

Во-вторых, в Латвии якобы раньше чем в Эстонии освободились от бывших кадров КГБ в структурах безопасности. Об этом Re:Baltica рассказала председатель Комиссии по национальной безопасности Сейма Инесе Либиня-Эгнере.

“Зачастую в Эстонии у задержанных имеется прошлая связь с КГБ. У нас такой ситуации нет, потому что мы изолировали уже изначально”, — указала политик.

По словам издания, данное утверждение не выдерживает критики, поскольку пять последних бывших сотрудников КГБ оставили ПБ в начале 2000-х годов, когда Латвию пригласили вступить в НАТО. В первые годы независимости они работали и в других правоохранительных учреждениях Латвии.

Между тем, в Эстонии двое из осужденных шпионов были связаны с КГБ. Например, арестованный в 2008 году высокопоставленный чиновник Министерства обороны Херман Симм продавал российской разведке секретную информацию НАТО. По его собственным словам он был агентом КГБ и считается одним из самых опасных шпионов в истории современного НАТО.

Также в августе 2013 года Служба внутренней безопасности Эстонии (KAPO) за шпионаж задержала своего коллегу Владимира Вейтмана, который после восстановления независимости продолжал начатую еще в советские времена работу техником в эстонской службе безопасности. Он передал классифицированную информацию Федеральной службе безопасности России и за это был осужден на 15 лет.

По словам Re:Baltica, несколько связанных со структурами безопасности лиц, которые не желали публично назвать свои имена из-за специфики их работы, указали, что именно недостаток опыта по сбору доказательств является слабым местом ПБ в раскрытии дел шпионов. ПБ годами фокусировалась на сборе и анализе информации, но для осуждающего приговора этого не достаточно.

“Тем, кто работает на сбор доказательств, надо вкладывать намного больший ресурс, чем простое обобщение информации”, — заявил бывший руководитель Отдела оперативных разработок Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) и нынешний депутат Рижской думы (Новая консервативная партия Юрис Юрашс.

Он придерживается мнения, что ПБ могла бы практиковаться, расследуя дела о коррупции и экономические преступления высокого уровня.

“Но где эти дела? Почему у них нет таких дел, как Магонис, Римшевич или “дело олигархов”?” - отметил Юрашс.

Издание указывает, что такая практика существует в Эстонии, где за самые большие и важные дела о коррупции несет ответственность аналог латвийской ПБ – спецлужба KAPO, которая раскрыла и расследовала дело о коррупции в Таллинском порту, а так же добилась обвинения во взяточничестве для "дружественного Кремлю долголетнего мэра Таллинна Эдгара Сависаара".

ПБ с критикой не согласна. Через пресс-службу начальник ПБ Нормунд Межвиетс ответил Re:Baltica, что связанные с коррупцией преступления уже расследует KNAB, поэтому было бы “нерационально развивать навыки должностных лиц нашей службы в расследовании таких преступлений”.

Он заявил, что экономические и финансовые преступления к ПБ относятся только в контексте нарушения утвержденных Латвией санкции и вредительства. По таким преступлениям в 2014 и 2015 году возбуждено по одному уголовному процессу (первое дело закрыто, второе передано в прокуратуру), а в 2017 году — четыре (следствие продолжается).

Одной из причин такого малого числа пойманных в Латвии шпионов может быть следственная практика, которая различается между странами Балтии.

Например, в Эстонии все дела шпионов в основном расследует один прокурор, который входит в специально созданную в 2015 году команду по расследованиям в приграничных территориях.

“В нее входят специалисты из полиции, погранохраны, таможни, KAPO и прокуратуры. Каждый, кто получает интересную информацию, делится с остальными. Сотрудничество настоящее, а не только на бумаге”, — пояснил генпрокурор Эстонии.

Согласно анализу Re:Baltica, в Литве особой практики нет, но дела о шпионаже в основном расследуют два прокурора. Это позволяет им аккумулировать опыт и быть более эффективными. Между тем, в Латвии дела о шпионаже рассматриваются в общем порядке – по месту преступления, и менять это не планируется, сообщили Re:Baltica в пресс-службе Генпрокуратуры.

На следующем заседании суда по делу Красноперова 24 мая запланированы судебные прения. Дело затянулось, так как обнаружилось, что во время досудебного ареста ПБ несколько раз вывозила Красноперова из тюрьмы для допроса в своих помещениях, поскольку это не указано в материалах следствия и прокурор, и судья потребовали от ПБ объяснения, рассказал журналистам адвокат Красноперова Иванкин.

Однако в ПБ заявили что это были не допросы, а “разговоры” по инициативе обвиняемого. Если бы в них раскрылось что-либо значимое для дела, это было бы зафиксировано в соответствии с законом, который предусматривает, где должны проходить следственные действия.

Возможно, в мае до суда дойдет и второе дело о шпионаже, подтвердила Re:Baltica адвокат Инесе Шулте. Обвиняемый по делу – проживающий в Алуксненском районе владелец крестьянского хозяйства, который по заданию России собирал публично доступную информацию о происходящем на приграничной территории.

В отличие от Красноперова, как узнала Re:Baltica в Генпрокуратуре, он вину признает и сожалеет. Его дело тоже будет рассматривать местный суд, и обвинение поддерживает местный прокурор.