Общество |

Акции протестов и критика государства способствуют правильной, работающей демократии, а в Латвии социальную активность людей подавляют страшилками про хрупкую демократию и волосатую руку России. Такое мнение в программе "Культпросвет" на радио Baltkom высказал преподаватель Рижского университета имени Страдиня, публицист, магистр социальных и экономических наук Нормунд Козловс.

"Демократические институты вырастают из низов, из социальных потрясений. А нам все время навязывают образ нестабильности, хрупкости демократии. Нам рассказывают про волосатую руку России, которая может в любой момент тебя огрести. Поэтому якобы нам не нужно никакой социальной активности, что не дестабилизировать ситуацию еще больше. И это порочно", - считает он.

Публицист отметил, что критический или альтернативный голос только помогает строить демократичное государство, а Латвии такие голоса сразу объявляют пророссийскими. В пример публицист привел случай с Ансисом Атаолом Берзиньшем, который 13 январе 2009 года бросил камень в Сейм, участвуя в митинге протеста.

"Акции протеста сразу называют злыми кознями Путина. Но, например, такой патриот и политзаключенный, как Ансис Атаол Берзиньш выбрал экстремальную форму коммуникаций - бросит камень в окно здания Сейма. Это было патриотичным актом. И в этом проблема. Система "фасадной" демократии инициативы низов, даже хорошо организованные, пресекает. Например, платформа Manabalss.lv - мало какие инициативы доходят до Сейма", - отмечает он.

Напомним, Ансис Берзиньш был заочно осужден латвийским судом на тюремное заключение сроком в 1 год и 8 месяцев за участие в акции протеста 13 января 2009 года.

Козловс также привел яркий пример "фасадной демократии" в Латвии.

"У нас есть проблемы с демократией. Вот, например, когда всемирный банк должен был написать рапорт о состоянии политической системы Латвии, у них не было слова, которое могло бы описать существующую в Латвии гиперкоррупцию. Они изобрели новое словосочетание, которое гласит - "Украденное государство"", - сказал публицист.