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В Огре некий рыбак выловил из Даугавы 24-килограммового сома. Возможно, это самый большой улов в его жизни. Сам он не смог вытянуть рыбину на берег и позвал на помощь местных ребят.

Мужчина, рыбача на Даугаве, недалеко от шоссе Рига-Даугавпилс, почувствовал, что поймал рыбу. Он ее выудил до берега, но, поняв, что ему одному не справиться, позвал находившихся поблизости молодых парней.

Один из юношей вбежал в воду и схватил рыбу за жабры. На фоне слышен призыв рыбака: "Держи,держи, держи ее!".

Житель Огре Атис, который заснял фрагмент рыбалки, порталу Saties.lv рассказал, что рыба весит 24 кг.

Стоит добавить, что на данный момент рекордом для Латвии является пойманный в 2010 году сом длиной 2,42 метра и весом 84 килограмма. Он попался рыбакам в районе Плявиньской ГЭС.

В июне 2017 года житель Клинтайне Янис Ритумс в местечке Ритери выловил в реке Даугава сома длиной 2,23 метра и весом в 69 килограммов. Кстати, в прошлом году на этом же месте Янис Ритумс поймал сома примерного таких же размеров.

Сомы могут вырастать до пяти метров в длину. Вес такой особи может составлять около 400 килограммов. Сомы питаются мелкими ракообразными, насекомыми и мальками рыб.