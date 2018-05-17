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По техническим причинам сегодня отменены входящие и исходящие рейсы авиакомпании airBaltic в Гданьск, Вену и Хельсинки, сообщили в авиакомпании.

"airBaltic приносит извинения пассажирам за изменения в планах полетов. В ситуациях, когда отменяются рейсы, airBaltic делает все возможное, чтобы лично информировать об этом клиентов", - заявили в компании.

airBaltic своевременно оповестила пассажиров об отмене рейсов и предложила альтернативные варианты полетов. Большинство пассажиров отмененных рейсов уже перерегистрированы на другие ближайшие рейсы. Также пассажирам выданы купоны на питание.

Представитель airBaltic Дидзис Рудманис пояснил, что рейсы в Гданьск (BT465/466), Вену (BT431/432) и Хельсинки (BT301/302) планировалось выполнить на самолетах Boeing 737 и Bombardier Q400 NextGen, но их пришлось отменить из-за незапланированной задержки с техобслуживанием.