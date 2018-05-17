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Засохший год назад в рижском парке Победы вяз получил вторую жизнь после того как художники из Литвы и Латвии выгравировали на его стволе латышские символы, сообщает телеканал LNT.

Инесе Валтере и Донатас Моцкус восприняли предложение предприятия Rīgas meži создать из высохшего столетнего дерево скульптуру как вызов. По их словам это был медленный и полный раздумий процесс, сообщает Rīgas meži.

Предприятие попросило скульпторов акцентировать в работе сотрудничество между Латвией и Японией, поскольку шесть лет назад дипломаты страны восходящего солнца подарили Риге 114 саженцев сакуры, которые отлично прижились в парке Победы.

"Рига уловить сотрудничество между Латвией и Японией - это было главной задачей. В начале выгравированы латышские символы силы - auseklis, знаки утренней звезды, а после они переходят в цветы сакуры, которые символизируют ход времени, девственности и возрастного перехода", - указала Валтере.

Три года назад столетний вяз заболел, а год назад высох совсем. Его не хотели срубать, учитывая такой почетный возраст дерева, отметили специалисты Rīgas meži. По этой причине было решено перенять опыт у других европейских стран.

"Конечно, было жалко порубить на дрова красивую крону и увезти прочь. Часто таким деревьям разрешают продолжить жизнь необычным способом, например, украсив их", - рассказал член правления Rīgas meži Улдис Зоммерс.

Между тем, литовский скульптор Донатас Моцкус отметил, что практически каждый прохожий заинтересован внешним видом дерева.

"Редки случаи, когда жители столицы проходят мимо, даже не обратив внимание, чем мы здесь занимаемся", - заверил он.

Журналисты телеканала LNT опросили рижан и выяснили, что те одобряют перевоплощение столетнего дерева в необычную скульптуру.

"Мне это кажется очень позитивным! Мы бы его срубили, остался бы только пень и больше ничего. А теперь на столетие на нем выгравировали символы, просто божественно", - заявила рижанка Айсма.

Повезло, что у вяза не повреждены корни, указали специалисты предприятия. По их словам, это значит, что дерево еще долгое время будет радовать отдыхающих в парке Победы - вяз может прожить еще по крайней мере восемь лет.

Фото: skaties.lv